Uelzens Landrat und Kreispolitik fordern verlässliche Schülerbeförderung

Von: Lars Becker

RBB-Busse an der KGS Bad Bevensen: Weil es in der Schülerbeförderung zunehmend hakt, fordern Kreisverwaltung und Politik Lösungen vom Dienstleister. © Sternitzke, Gerhard

Deutliche Kritik von Kreisverwaltung und Politik musste sich Alexander Siems in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Digitalisierung im Landkreis Uelzen anhören. Der Niederlassungsleiter der Regionalbus Braunschweig GmbH (RBB) war zur Sitzung ins Uelzener Kreishaus einbestellt worden, um die hohe Zahl von Fahrtausfällen zu erklären.

Uelzen/Landkreis – Im Kreishaus sind am Mittwochnachmittag sämtliche mobilen Trennwände zwischen den drei Konferenzräumen verschwunden. Fast 60 Stühle für Zuhörer sind zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Digitalisierung aufgestellt worden – die Kreisverwaltung rechnet mit viel Publikum, wenn sich die Regionalbus Braunschweig GmbH (RBB) zur Vielzahl der Fahrtausfälle äußern soll. Die Resonanz ist aber gleich Null. Zwei Schüler-Väter aus Suhlendorf sind gekommen – aber in Sachen Schülertransport zur KGS nach Clenze (Bericht folgt).



Landrat Dr. Heiko Blume liest Alexander Siems, dem zuständigen RBB-Niederlassungsleiter, ohne Umschweife die Leviten: „Die Situation ist sehr unbefriedigend. Ihre Aufgabe ist es, die Schülerinnen und Schüler zur Schule und nach Hause zu fahren. Ich und sehr sehr viele Erziehungsberechtigte haben die deutliche Erwartungshaltung, dass sie das erfüllen. Bis Mitte 2026 haben sie die Beförderung sicherzustellen, da ist noch eine lange Strecke zu gehen.“ Blume kündigt an, bei der DB Regio Nord AG in Hamburg persönlich vorstellig zu werden, „um die Sache zu befördern“.



Harsche Kritik äußert auch Léonard Hyfing (FDP). Er zeichnet das Bild „eines systemischen Problems zwischen der RBB und ihren Subunternehmen. Da hängt einiges schief – wir und die Schüler sind die Leidtragenden“. Er habe viele Gespräche geführt und erfahren, dass oft nur unattraktive Strecken vergeben würden – die Rosinen picke sich die RBB heraus.



Alexander Siems räumt gravierende Kommunikationsdefizite im Bezug auf ausfallende Fahrten ein. Hohe Personalausfälle bei Subunternehmern seien durch eigene Fahrzeuge und Mitarbeiter nicht zu kompensieren. Zum Schulstart nach den Ferien am 17. August habe man zwei von elf Leistungen vergeben können, die anderen neun werde man selbst übernehmen – notfalls mit Personal aus Schleswig-Holstein. Man habe zudem zwölf neue Fahrer anwerben können, diese würden sofort nach erfolgreicher Führerscheinprüfung in unbefristete Arbeitsverhältnisse übernommen. „Aber wir müssen überbrücken, bis diese Personen einsatzfähig sind. Im Ausland wird deutlich besser bezahlt als in Niedersachsen, Busunternehmer orientieren sich um, fahren lieber lukrativeren Schienenersatzverkehr als Linie für uns“, so Siems.



Jon Matz (CDU) nannte die momentane Situation „eine Katastrophe, die Gefahren für Schüler birgt“. Es gelte, am wichtigsten Umsteiger Personal bereitzustellen oder aber eine funktionierende Hotline vorzuhalten. Hannes Henze (SPD/„Ihre Antworten sind wenig zufriedenstellend“) wollte wissen, welche Sanktionierung der Vertrag des Landkreises mit der RBB vorsieht. Hier sprach die Verwaltung von 200 Euro pro ausgefallener Linie.



Am Ende verspricht Siems, den Kreis auch während der Sommerferien auf dem Laufenden zu halten über Entwicklungen im Bereich Personal und Subunternehmen. Ob die RBB interne vertragliche Fragen beantwortet, die Léonard Hyfing stellt, bleibt vorerst offen.