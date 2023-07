Landrat Dr. Heiko Blume sieht in der Energiewende vor allem große Chancen

Von: Lars Becker

Landrat Dr. Heiko Blume mit Elektrowagen © Privat

Zum vergangenen Jahreswechsel hatte Landrat Dr. Heiko Blume im Interview mit der AZ zahlreiche Aufgaben und Herausforderungen für das Kalenderjahr 2023 benannt. Pünktlich zum verdienten Sommerurlaub hat sich der Chef der Uelzener Kreisverwaltung Zeit für eine Zwischenbilanz genommen.

Uelzen/Landkreis – Und die fällt durchaus zufriedenstellend aus. Denn einige der zahlreichen Baustellen in und ums Kreishaus sind entweder abgearbeitet oder aber zumindest angeschoben worden. Aktuellstes Beispiel ist die Besetzung der Position von Blumes allgemeinem Vertreter: Vergangene Woche wurde Dr. Björn Hoppenstedt vom Kreistag zum Ersten Kreisrat gewählt. Er steigt am 1. Oktober ein, sodass die einjährige Vakanz nach dem Wechsel von Claudius Teske als Landrat des Kreises Steinburg wegfällt.

Ebenso abgeschlossen ist die externe Evaluierung im Personalbereich der Verwaltung. Die hatte ergeben, dass dringend Mitarbeiter benötigt werden, um die rund 100 offenen Stellen zu besetzen. Die Politik hat zwei neue Stellen beschlossen.



Der Kreis treibt derweil das Fachkräftemarketing voran. In Kürze werde man mit dem neuen Konzept an die Öffentlichkeit gehen, verrät der Landrat. Unter anderem waren – etwa auf dem Wochenmarkt Uelzen – Kurzfilme gedreht worden. Entstanden ist eine unterhaltsame, freche Kampagne mit der Botschaft, dass es sich hier sehr gut leben und arbeiten lässt.



BBS-Campus: „Politik wird entscheiden“

Von diesem neuen Image sollen viele Unternehmen im Kreisgebiet profitieren. „Mit Blick auf die demografische Entwicklung brauchen wir qualifizierte Zuwanderung. Es fehlen einfach sieben Millionen Menschen, das zeigt der Fachkräftemangel deutlich.“ Das Thema Zuwanderung habe man derzeit insgesamt „gut im Griff“, findet Blume, der den Schritt, eine Heranziehungssatzung zu erarbeiten, die die gerechte Verteilung von Flüchtlingen auf die Kommunen regelt, für richtig und wichtig hält: „In der Hansestadt ist das Bildungssystem überfordert. Das fängt schon in der Kita an.“ Hier müsse eine bessere Verteilung erfolgen, um auch die Integration in den Dörfern zu schaffen.



Bildung sei ohnehin ein großes Thema: Ab 2026 haben laut Beschluss des Bundes alle Erstklässler einen Ganztagsanspruch, ab 2030 alle Grundschulkinder. „Kinder müssen an fünf Tagen jeweils acht Stunden lang betreut oder unterrichtet werden – elf Monate im Jahr, also auch in den Ferien. Das hilft ohne Zweifel jungen Eltern und ist ein spannendes Querschnitt-Thema. Der Landkreis ist ja Jugendhilfeträger und damit im Boot, auch wenn es im Kern ein Schulthema ist“, so Blume. Zur Debatte über den Berufschulcampus für Uelzen sagt der Landrat: „Die Politik wird entscheiden müssen, was gemacht wird. Das wird sich in der zweiten Jahreshälfte konkretisieren. Die Politik braucht Zahlen. Das Gebäudemanagement wird priorisieren müssen. Insofern werden wir das Programm zur Sporthallensanierung im Landkreis strecken.“



Modellregion für die Wasserstoffwirtschaft?

Wieder stärker will sich der Landkreis auch den Themen Bevölkerungs- und Katastrophenschutz widmen. Hier gibt es einen engen Draht zum Land Niedersachsen. Der ist auch gefragt, wenn es um den Ausbau erneuerbarer Energien geht. In Sachen Windenergie hat der Kreistag erste Kriterien beschlossen. Zusammen mit Freiflächen-Photovoltaik („Die Gemeinden selbst wissen am besten, wo was hinpasst“) könnte, so Blume, nach Schätzungen von Celle-Uelzen-Netz (CUN) im Landkreis eine Leistung erbracht werden, die der des Kernkraftwerkes Grohnde entspreche.



„Unser Ziel sollte sein, möglichst viel Wertschöpfung hier zu behalten. Das ist auch wichtig für die Akzeptanz bei den Menschen. Wir stehen vor einer sehr großen Transformation und sollten am Ende nicht zwei Drittel der Anlagen abstellen, weil wir den Strom nicht brauchen.“ Und „total freuen“ würde es den Landrat, wenn es gelänge, „Modellregion für die Wasserstoffwirtschaft im Binnenland zu werden. Die Chance sollten wir ergreifen. Wenn wir aus dieser Chance Erfolge machen wollen, muss das aber mit einer Ressource unterlegt werden. Ohne eine ganze Stelle macht das keinen Sinn, wir brauchen eine Fachkraft für die Thematik“, betont Blume.



Der sagt abschließend durchaus optimistisch und mutig: „Wir müssen den Kopf oben behalten, die Sachen abarbeiten. Da hilft mir meine Erfahrung: Es gibt immer einen Weg.“