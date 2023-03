Geklaute Räder im Millionen-Wert

Landkreis Uelzen: Mehr Fahrraddiebstähle - mehr Körperverletzungen

Von: Norman Reuter, Lars Becker

Sie stellten das Zahlenwerk vor: (von links) Christian Weiß (stv. Leiter Einsatz- und Streifendienst), Jörg Golze (stv. Leiter Kriminal- und Ermittlungsdienst) sowie Oliver Suckow, Leiter des Polizeikommissariates Uelzen. © Lars Becker

„Die Aufhebung der Corona-Maßnahmen war für die Polizei Uelzen deutlich spürbar.“ Oliver Suckow, Leiter des Polizeikommissariates Uelzen, hat im Rahmen der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik für das vergangene Jahr dieses Fazit gezogen.

Uelzen/Landkreis – Uelzens Polizeichef Oliver Suckow erklärt den Anstieg der Fallzahlen in der Kriminalitätsstatistik 2022 in diversen Deliktfällen damit, dass gesellschaftlich wieder mehr möglich war: „Die Leute gehen wieder raus, treffen aufeinander und haben vielleicht ein Stück weit verlernt, miteinander umzugehen“, sagte er beispielsweise mit Blick auf die Zunahme von Körperverletzungen.

2021 waren deren 488 in Stadt und Landkreis Uelzen registriert worden, 2022 waren es dann 672, wobei der Mittelwert der letzten fünf Jahre bei 526 lag. Gestiegen sind vor allem auch Diebstähle: Wurden 2021 deren 1160 zur Anzeige gebracht, waren es im vergangenen Jahr 1654.

Ebenfalls höher sind die Fallzahlen für Sexualdelikte (von 138 auf 187), Raubtaten (von 17 auf 40) oder Bedrohungen (von 173 auf 207) ausgefallen. Unterm Strich spricht die Polizei von einer „deutlichen Trendwende nach mehreren Jahren von sinkenden Fallzahlen“. Unterm Strich wurden 5790 Straftaten im Landkreis Uelzen registriert – 1111 mehr als 2021 (4679).

Aufklärungsquote in Uelzen bleibt hoch

Positiv bleibt indes die Aufklärungsquote aller Straftaten: Im Landkreis Uelzen wurden in 67,55 Prozent aller Straftaten auch Tatverdächtige ermittelt, also in 3911 Fällen. Das ist zwar weniger als 2021 (71,5%), liegt aber immer noch deutlich über dem Landesschnitt (61,7%).



Dass immer mehr Menschen auch im Landkreis Uelzen mit hochwertigen E-Bikes und Pedelecs unterwegs sind, spiegelt sich in der Kriminalitätsstatistik wider: Im vergangenen Jahr sind 325 Räder gestohlen worden – 93 mehr als 2021. Die teuren Räder haben sich nach Überzeugung der Polizei sowohl bei Einzeltätern als auch bei überörtlichen Hehlerbanden schnell zum begehrten Diebesgut entwickelt, weil der Markt 2022 bedingt durch Lieferengpässe der Hersteller und die steigende Nachfrage dünn war.

Geklaute Räder im Millionen-Wert

Alleine im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Lüneburg wird der Wert der erbeuteten Fahrräder auf fast vier Millionen Euro geschätzt. Die Aufklärungsquote liegt nur bei 11,8 Prozent – was verdeutlicht, wie wichtig es sein kann, das Fahrrad zum einen kostenlos bei der Polizei codieren zu lassen sowie gerade für hochwertige Räder Ortungstechnik einzubauen. Nicht nur zu diesem Themenfeld berät die Polizei.



Während Kfz- und Ladendiebstähle auf niedrigem Niveau stagnieren, steigen die Fallzahlen beim Taschendiebstahl nach fünf Jahren wieder. Dafür machen die Ermittler vor allem mehrere Tatserien in Einkaufsmärkten und deren Umfeld verantwortlich. 63 solcher Taten gab es alleine im Landkreis Uelzen – mutmaßlich durch eine überregionale Tätergruppe, die es vor allem auf ältere Menschen beim Einkaufen abgesehen hat.

Präventionsarbeit beim Discounter

Täter greifen in die oftmals sorglos abgelegten Handtaschen, um an Geldbörsen und EC-Karten zu kommen. „Deswegen haben wir auch bei fast allen Discountern und Supermärkten Plakate aufgehängt, damit die Menschen auf ihre Wertsachen besser aufpassen“, stellt Oliver Suckow, der Leiter des Polizeikommissariates Uelzen heraus, dass der Schlüssel oft in der Prävention liegen müsse.



Wie etwa bei Haus- und Wohnungseinbrüchen: „Für uns als Polizei ist es absolut hilfreich, dass die technische Prävention besser wirkt. Genau das kann der Bürger machen. Bedingt durch Alarmsysteme oder Überwachung per Smartphone gibt es weniger Fälle“, so Suckow.



Rekordverdächtig wenige Einbrüche

Zur Einordnung: 1993 wurden in den Landkreisen Uelzen, Lüneburg und Lüchow-Dannenberg zusammen 1265 solcher Einbrüche registriert, letztes Jahr nur noch 236. „39 Prozent aller Einbrüche bleiben zudem im Versuchsstadium hängen. Diesen Wert wollen wir noch weiter steigern“, betont Suckow, der im Polizeikommissariat Uelzen Chef von rund 140 Beamten ist.



Große Sorgen bereitet ihm die zunehmende Gewaltbereitschaft gegenüber Polizei und Rettungskräften. Hier gebe es zwar einige „alte Bekannte“, die wiederholt auffällig würden, aber insgesamt nehme die Zahl solcher Einsatzszenarien zu. „Die Kollegen schreiben aber auch häufiger Anzeigen, sie sind gewaltsensitiver geworden, sagt Christian Weiß, stellvertretender Leiter Einsatz- und Streifendienst. Anzeigen seien für den Fall von späteren Regressforderungen wichtig. Die Vorgesetzten ermunterten die Beamten deshalb auch ausdrücklich dazu, Fälle von Gewalt – dazu gehören auch Beleidigungen – aktenkundig zu machen.



Gegen Alkohol und Medikamente am Steuer

2023 wolle die Polizei weiter entschlossen gegen Straßen-, Clan- und Drogenkriminalität vorgehen. Aber auch Alkohol, Drogen und Medikamente im Straßenverkehr blieben ein Problemfeld. Fortgesetzt werden die Präventionskampagnen, die vor allem ältere Bürger vor Betrugsmaschen wie Enkeltrick und Schockanruf schützen sollen.

„Wir verfallen nicht in operative Hektik, sondern setzen auf nachhaltige Maßnahmen. Wir schauen uns die Zahlen an, leiten Maßnahmen ab. Dabei binden wir die Bevölkerung ein“, verspricht Suckow.

„Weißer Ring“ kooperiert mit dem DRK

Damit aber zu den Opfer von Straftaten und einer erfreulichen Nachricht: Der „Weiße Ring“ als Opferschutz-Organisation ist einen großen Schritt weitergekommen, um im Landkreis Uelzen eine eigene Außenstelle unterhalten zu können. Zurzeit werden Fälle aus dem Landkreis Uelzen noch von der Außenstelle in Lüneburg mitbetreut. Keine optimale Situation, wie Jürgen Schubbert, Leiter der Lüneburger Außenstelle, erklärt.

Kooperieren für den Opferschutz Tim Meierhoff (li.) und Jürgen Schubbert. © Norman Reuter

Die ersten Grundlagen, damit Betroffene nicht mehr weite Wege zurücklegen müssen, sind nun geschaffen: Nach einem Bericht der AZ im Januar zum Weißen Ring haben dieser und der DRK-Kreisverband eine Kooperation geschlossen. Für Opfergespräche stellt das DRK künftig im Uelzener Stadtgebiet kostenfrei Räume zur Verfügung. „Es gehört zu unserem Selbstverständnis, wie bei anderen ehrenamtlichen Organisationen auch, hier Räume anzubieten“, sagt der DRK-Geschäftsführer Tim Meierhoff.



Neue Ehrenamtliche gewonnen

Jürgen Schubbert weiß die Unterstützung zu schätzen. Längere Anfahrten für Opfer von Straftaten würden damit entfallen und es sei möglich, im vertraulichen Rahmen und auf neutralem Grund die Gespräche zu führen. Zugleich hat der Bericht in der AZ dem Weißen Ring auch neue Interessenten aus dem Landkreis für seine ehrenamtliche Arbeit beschert. „Wir haben fünf neue Zugänge“, freut sich Schubbert. Sie wollen sich um Fälle kümmern und den Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite stehen.



In den nächsten Wochen und Monaten will Schubbert mit den Ehrenamtlichen auch Netzwerkarbeit im Landkreis Uelzen betreiben, damit auch weitere Anlaufstellen genannt werden können, beziehungsweise Opfer die richtigen Hilfen erhalten.

Opferschutzorganisation hat (zu) viel Arbeit

Das Spektrum der Fälle, um die sich die ehrenamtlichen Kräfte der Opferschutz-Organisation kümmern, reicht von jemandem, der bestohlen wurde und kurzfristig womöglich mittellos ist, bis hin zu Angehörigen, die Menschen durch ein Gewaltverbrechen verloren haben. Vor allem häusliche Gewalt und Sexualdelikte beschäftigen den Weißen Ring.



Die Arbeit geht der Opferschutzorganisation, leider, muss man sagen, nicht aus. Im vergangenen Jahr kümmerte sich die Lüneburger Außenstelle um 58 Fälle. 2023 seien es bereits nach den ersten drei Monaten 22 Fälle, berichtet Jürgen Schubbert. Vier davon würden auch den Landkreis Uelzen betreffen. „Das ist kein gutes Zeichen“, so der Außenstellen-Leiter.