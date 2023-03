Landkreis Uelzen: Keine kostenlosen Müllsäcke im Streikfall

Von: Lars Becker

Wenn die Mülltonnen streikbedingt bis zur nächsten turnusmäßigen Leerung stehen bleiben, sollten Bürger nach dem Willen der SPD kostenlos Säcke erhalten und abgeben können. Diesen Antrag aber zog die Partei wieder zurück. © dpa

Der Betriebsausschuss Abfallwirtschaft befasste sich mit einem SPD-Antrag vor dem Hintergrund der jüngsten Warnstreiks. Dabei ging es um die Ausgabe kostenloser Müllsäcke an betroffene Bürger im Landkreis Uelzen. Zu einer Anpassung der Satzung wird es aber vorerst nicht kommen.

Uelzen/Landkreis – Angesichts der jüngsten Warnstreiks, die die Müllabfuhr im Landkreis und den Wertstoffhof in Oldenstadt betroffen haben, hatte die SPD-Kreistagsfraktion beantragt, die Abfallentsorgungssatzung dahingehend zu ändern, dass Bürgern, die von einem Abfuhrausfall betroffen sind,, zumindest kostenlos Müllsäcke zur Verfügung gestellt werden. Diese sollten dann bei der nächsten turnusmäßigen Leerung der Rest- und Bioabfall-Tonnen mitgenommen werden. Nach einer kürzeren Debatte zog die SPD diesen Antrag nun in der Sitzung des Betriebsausschusses Abfallwirtschaft zurück.



„Wir wollten den Bürgern, die sich nach den Streiks bei uns gemeldet haben, eine Stimme verschaffen und das Ganze thematisieren. Das ist über den Antrag gelungen. Jetzt sind neue Argumente aufgetaucht, die wir vorher nicht kannten. Wir rufen das Thema wieder auf, falls es notwendig wird“, sagte Sozialdemokrat Hans Peter Hauschild.

„Nicht jede Tonne ist auch immer voll“

Eine Viertelstunde zuvor hatte Hannes Henze seinen Antrag noch verteidigt. Man stehe zwar hinter den Streikenden, habe aber in der Satzung Lücken erkannt. Insbesondere Mietern fehle der Platz, um nicht abgeholten Müll zu lagern. „Und kostenlose Angebote zum Abgeben des Mülls würden kaum zum Schlangestehen in Oldenstadt führen. Wir können froh sein, wenn die Menschen den Müll nicht im Wald entsorgen. Es ist nicht in Ordnung, wenn die Bürger die Säcke zusätzlich zu den Gebühren auch noch bezahlen müssen“, so Henze.



Ihm hielt Frank Michaelis für die awb-Beschäftigtenvertretung entgegen: „Wenn wir mal zwei Wochen am Stück streiken würden, wäre jeder Bürger einmal von der Nicht-Abholung betroffen. Das ist zumutbar. Denn nicht jede Tonne ist auch immer voll. Als wir zwei Wochen später nach den Februar-Streiks Rest- und Biomüll abgefahren haben, gab es keine Missstände neben den Tonnen. So sieht das die Belegschaft in Orange. Und auch 15 Müllwerker sind zuhause ihren Müll nicht losgeworden.“



„Da muss sich jeder an die eigene Nase fassen“

Ebstorfs Bürgermeister Heiko Senking (Grüne) pflichtete Michaelis bei: „Ich werde ja gerne von Bürgern angerufen. Aber es hat sich noch niemand beschwert, weil eine Mülltonne nicht geleert wurde.“ Ebstorf war am Mittwoch vom Streik betroffen gewesen. Marianne Klinge (CDU) gab zu bedenken: „Wenn es die Säcke kostenlos gäbe: Wer würde das verwalten? Der Aufwand wäre viel zu hoch.“

Rainer Fabel (FDP) ging das Problem von der anderen Seite an: „Wir müssen an jeden appellieren, Müll einzusparen. Da muss sich jeder an die eigene Nase fassen – die Mülltonne muss doch nicht immer voll sein, wobei das bei Familien mit kleinsten Kindern angesichts der Windeln anders aussieht.“



Auf Gebühren je Kippung umstellen?

Christina Harms, die awb-Betriebsleiterin, erinnerte an den 19. Dezember 2022: An diesem Tag hatte die Müllabfuhr angesichts von Glatteis eingestellt werden müssen. „Danach haben wir eine Kulanzregelung aufgerufen. Zwei Wochen später hat das die Kollegen stark belastet. Denn da standen plötzlich sechs blaue Säcke neben einer 40-Liter-Restmülltonne. Wir müssen und werden gucken, dass wir das anders machen, wenn mal eine Extremsituation auf uns zurollen sollte.“

Der Ausschussvorsitzende Stefan Hüdepohl (CDU) regte gar an, bei der nächsten Gebührenkalkulation auf Gebühren je Kippung umzustellen. Dies sei über die gechipten Mülltonnen inzwischen möglich – etwa wie in Celle.

Fast 11.000 Tonnen weniger Abfälle erfasst

Die Abfallmengen, die der Abfallwirtschaftsbetrieb (awb) Landkreis Uelzen im Kalenderjahr 2022 erfasst hat, sind ürbigens im Jahresvergleich weiter deutlich zurückgegangen. Standen 2020 noch 114.226 Tonnen und 2021 84.010 Tonnen in der Abfallbilanz, waren es im vergangenen Jahr nur noch 73.252 Tonnen.

Die awb-Betriebsleiterin Christina Harms erklärte den Rückgang um 10.758 Tonnen in der Sitzung des Betriebsausschusses vor allem mit der fast zehnwöchigen Zwangsschließung des Wertstoffhofes in Uelzen-Oldenstadt zwischen dem 25. Juli und dem 18. September aufgrund der Sanierung der B 191.

Endlich wieder mehr Bohrschlämme für Borg

Außerdem seien in der Zentralen Mülldeponie in Borg deutlich weniger mineralische Abfälle aus Baumaßnahmen – also teerhaltige Bodenaufrisse oder andere belastete Böden – angeliefert worden. Hier sank die Menge von 21.999 (2021) auf 15.832 Tonnen. Bereits jetzt zeichne sich allerdings anhand entsprechender Lieferanfragen ab, dass diese Zahl 2023 wieder steigen werde.

Die schlechte Auslastung der Bohrschlammaufbereitungsanlage in Borg sank von 3051 Tonnen (2021) auf 2608 Tonnen. Harms sprach von einer Auslastung von etwa einem Drittel. Das ändert sich nun entgegen der Prognosen aus dem Dezember: Mit zwei Unternehmen ist der awb zunächst auf ein Jahr befristete Kooperationen eingegangen, über die 6000 Tonnen angeliefert werden sollen.

Im Januar und Februar seien bereits 850 Tonnen angefallen. Christina Harms spricht vom „Glücksfall“ – zu marktüblichen Konditionen. So könne die Anlage konstant unter höherer Last gefahren werden. Im Wirtschaftsplan 2023 steht ein Defizit von 193.000 Euro durch die Anlage. Zwischenzeitlich war schon der Anlieferungspreis reduziert worden.