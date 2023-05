Kreis Uelzen: Land will Truppführer-Ausbildung abschaffen

Von: Lars Becker

THW, DLRG und Feuerwehr wollen stärker zusammenarbeiten. © Privat

Einen gemeinsamen Weg wollen das Technische Hilfswerk (THW), die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und die Feuerwehren im Bereich der Wasserrettung und der damit verbundenen Ausbildung gehen. Der Startschuss dazu erfolgte jetzt an der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Uelzen.

Uelzen/Landkreis – Bei den Investitionen in die Fahrzeugausstattung geht es voran (ausführlicher Bericht folgt), in Sachen Wasserrettung gab es kürzlich einen ersten gemeinsamen Dienstabend der Bootsgruppe mit dem THW und der DLRG, eine Fachgruppe Drohne wird gegründet, deren Piloten die Einsatzleitung mit der Lagedarstellung aus der Luft und der Einsatzdokumentation, aber auch bei Personensuchen oder Gefahrenmessungen unterstützen soll. Doch bei allen positiven Nachrichten für die Uelzener Kreisfeuerwehr gibt es auch Entwicklungen, die den heimischen Brandschützern Kopfzerbrechen bereiten. Das betonte der stellvertretende Kreisbrandmeister André Pieper-Christensen in der Sitzung des Feuerschutzausschusses des Landkreises.



Demnach habe sich die Situation im Niedersächsischen Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) verschlechtert. „Die Brille der Freiwilligen Feuerwehren hat man dort nicht auf, alles wird sehr auf die Ausbildung im Bereich der hauptamtlichen Feuerwehren ausgelegt. Das hat ein großes Entsetzen bei allen Kameraden und im Führungskreis der Kreisfeuerwehr verursacht. Denn wir brauchen den Truppführer-Lehrgang und auch die Wiederholung der Inhalte aus den Lehrgängen. Es wird zu Qualitätseinbußen bei der Ausbildung kommen“, warnte Pieper-Christensen. Denn die Ausbildung bei den Ortswehren fände dann nur noch mit dem Material statt, was dort jeweils vorhanden sei. „Das Land hat gute Pläne, es hapert aber an der Umsetzung. Dass uns das bevorsteht, war klar – wir müssen uns diesen Entwicklungen stellen. Vielleicht sind Lehrgänge hier am Standort einfacher als drei oder vier Wochenenden am Stücke in Celle“, so Pieper-Christensen.



Er berichtete auch zum Thema Wasserrettung. „Die ist, so ehrlich muss man sein, bei der Feuerwehr eine Art Nischenprodukt. Wenn wir zusammen mit THW und DLRG arbeiten, kann der eine vom anderen lernen. Der Auftakt war sehr gut“, so der stellvertretende Kreisbrandmeister.



Patrick Lotz und Dirk Müller, die bei der Kreisfeuerwehr für den Bereich Wasserrettung verantwortlich sind, konnten die Fachgruppe Wassergefahren des THW, die Bootsgruppe der DLRG Rosche sowie die Feuerwehren Bienenbüttel, Bad Bevensen, Uelzen, Bad Bodenteich und des Landkreises mit ihren Rettungsbooten an der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) begrüßen. Daneben nahmen Führungskräfte der Organisationen teil.



Während sich die Feuerwehren und die DLRG hauptsächlich mit der Menschenrettung aus dem Wasser sowie der technischen Hilfeleistung beschäftigen, ist das THW in der Lage, umfangreiche Aufgaben im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes auf dem Wasser zu übernehmen. Neben der Vorstellung der Boote und deren Ausstattung waren die verschiedenen Sonarsysteme und die Unterwasserdrohne des THW von großem Interesse. Der Bereich der Sonartechnik wird in Zukunft von Björn Schenkel ausgebildet, der aufgrund seiner Tätigkeit als Lehrtaucher bei der Berufsfeuerwehr über langjährige Einsatzerfahrung in diesem Bereich verfügt. Die vorhandene Technik im Landkreis Uelzen sei sehr umfangreich. Ziel sei es nun, so die Kreisfeuerwehr, das Know-How zu bündeln. Der nächste Dienst soll in praktischer Form mit den Booten auf dem Elbe-Seitenkanal durchgeführt werden.



Die für den Haushalt 2023 vorgesehene Drohne wurde bereits an der FTZ vorgeführt. Aktuell sucht die Kreisfeuerwehr geeignete Piloten, die ausgebildet werden sollen.