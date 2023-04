Kreispolitik berät Resolution - doch kein „Kreuz ohne Haken“ fürs Kreishaus?

Von: Lars Becker

Die SPD-Kreistagsfraktion hatte beantragt, im Kreishaus ein „Kreuz ohne Haken“ der Gruppe „Beherzt“ aufzustellen. Nicht alle Parteien unterstützen das Ansinnen. © Philipp Schulze

Die Toleranz-Resolution, die die SPD-Kreistagsfraktion nach dem TV-Bericht zu Völkischen Siedler beantragt hatte, bekommt einen neuen Text. Umstritten ist die Idee, ein „Kreuz ohne Haken“ im Kreishaus aufzustellen.

Uelzen/Landkreis – In Vorbereitung der Sitzung des Kreistages am Dienstag, 25. April, ab 16.30 Uhr im Uelzener Kreishaus, befasst sich der nicht-öffentlich tagende Kreisausschuss heute ab 17 Uhr einmal mehr mit der Toleranz-Resolution. Diese hatte die SPD-Kreistagsfraktion im Februar unter der Überschrift „Der Landkreis steht für Vielfalt, Diversität und Toleranz“ in die politischen Beratungen eingebracht, nachdem sich eine TV-Dokumentation mit dem Thema Völkische Siedler im Landkreis befasst hatte.

Bereits am 21. März beriet der Kreisausschuss das Thema erstmals, ehe es dann aber wegen weiteren Beratungsbedarfs noch einmal in die Fraktionen verwiesen wurde. Die SPD hatte beantragt, dass der Kreistag eine Resolution mit folgendem Text verabschieden sollte: „Der Landkreis Uelzen ist besorgt über die Ergebnisse der Recherche zu völkischen Siedlern. Er spricht sich entschieden gegen völkische Siedler und völkisches Gedankengut aus. Im Landkreis Uelzen ist kein Platz für rassistische und demokratiefeindliche Bewegungen. Der Landkreis steht für Vielfalt, Diversität und Toleranz.“



Neuer Text-Entwurf für Resolution

Zudem sollten nach SPD-Vorstellungen Holzkreuze der Gruppe „Beherzt“ mit der Aufschrift „Kreuz ohne Haken – für Vielfalt“ im Eingangsbereich des Kreishauses aufgestellt werden. „Der Landkreis Uelzen muss selbst aktiv werden und über die Situation und die dadurch entstehenden Gefahren aufklären“, hatte SPD-Fraktionsvorsitzende Jan Henner Putzier in seinem Antrag gefordert.



Damit, die „Kreuze ohne Haken“ im Kreishaus aufzustellen, waren nach AZ-Informationen längst nicht alle anderen Parteien und Gruppen einverstanden: Sie wiesen teilweise darauf hin, dass das Kreishaus nicht der richtige Ort dafür sei. Im Kreisausschuss war im März außerdem der Resolutionstext deutlich ausführlicher gefasst worden. Der aktuelle Vorschlag für die Politik, der von Landrat Dr. Heiko Blume stammt und von einem Weiteren der CDU abweicht, lautet demnach wie folgt:



„Landkreis lebt vom ehrenamtlichen Engagement“

„Der Landkreis Uelzen steht für eine starke pluralistische und tolerante sowie gewaltfreie Zivilgesellschaft. In dieser ist für völkisch-rassistisches Gedankengut und andere demokratiefeindliche Bewegungen egal welchen Ursprungs oder welcher politischen Ausrichtung kein Platz. Mit dieser Resolution macht der Kreistag deutlich, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung unseres Grundgesetzes Leitlinie seines Tuns ist.

Sie ist zugleich die Grundlage für das Zusammenleben in unseren Städten und Dörfern. Unser Landkreis lebt vom ehrenamtlichen Engagement der Bürgerinnen und Bürger in den Vereinen, Verbänden und Initiativen. Dieses Engagement lebt auch in unserer Region von Vielfalt und Toleranz. Wir unterstützen Anstrengungen, Rassismus und Intoleranz keinen Platz in Vereinen, Verbänden, Initiativen und der Öffentlichkeit zu überlassen.“



Der Landkreis Uelzen betont in der Sitzungsvorlage zudem, bereits in der Vergangenheit viel für die Demokratiebildung zu tun.