Kreislandwirt fordert bessere Rahmenbedingungen für die Feldberegnung

Von: Theresa Brand

Kreislandwirt Thorsten Riggert setzt sich seit Jahrzehnten für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Grundwasser in der Landwirtschaft ein. © Brand, Theresa

Wenn es wieder heiß und trocken ist, wird in der Landwirtschaft intensiv beregnet. Doch ist dafür überhaupt genügend Wasser in der Region vorhanden? Kreislandwirt Thorsten Riggert erklärt, wie die Lage im Landkreis aussieht.

Uelzen/Landkreis – Die Sonne brennt vom Himmel, bei jedem Schritt wirbelt Staub auf, die Rüben auf dem Feld lassen schlapp ihre Blätter in der Hitze hängen. Doch nur etwa 30 Meter weiter glitzern Wassertropfen im Sonnenlicht: Die Beregnungsanlage von Landwirt Thorsten Riggert in Klein Süstedt dreht sich im monotonen Takt hin und her und bewässert Stück für Stück die Pflanzen.



Ausreichend Wasser in der Region vorhanden

„Die Region gehört zu den bewässerungsintensivsten Gebieten in ganz Deutschland, wenn nicht sogar in Europa“, erklärt Riggert. Und allein in den nächsten Jahren wird sich der Bedarf an Wasser für Beregnung in der Landwirtschaft um weitere 20 Prozent erhöhen, vermuten Experten. Aber: Wer hier sofort an ausgetrocknete Landschaften und Wasserknappheit denkt, kann aufatmen. Denn an Wasser mangele es hier keinesfalls, betont der Kreislandwirt.



„Wenn die Leute um 16 Uhr denken ,jetzt sinkt der Wasserdruck – das liegt daran, dass die Landwirte beregnen‘, ist das Quatsch“, sagt Riggert. „Schön wär‘s, wenn der öffentliche Wasserversorger uns die Leitungen zum Bewässern legen würde. Aber das sind alles eigene Brunnen, ein eigenes Netz, auf eigene Kosten aufgebaut.“



Klar, auch die Bauern können nur mit dem Grundwasser vor Ort arbeiten. Doch die Vorgaben, wer wie viel entnehmen darf, sind streng geregelt. Und damit nicht genug: „Wir sind natürlich auch in der Verantwortung, mit dem Wasser sinnvoll umzugehen“, betont Riggert. Daher erheben die Landwirte gemeinsam mit Experten seit Jahren Daten, um den Umgang mit der wertvollen Ressource zu analysieren und Konzepte und Maßnahmen zu entwickeln.



Weil hier in der Region schon seit Langem intensiv beregnet wird, ist die Datengrundlage für Uelzen und die Umgebung extrem dicht. „Hier gibt es jedes Jahr eine gute Grundwasserneubildung“, erklärt der Kreislandwirt. Man müsse sich das Ganze wie eine Badewanne vorstellen, die vielleicht im Sommer nur halb voll ist, im Winter dafür aber regelmäßig überlauft. Hier gelte es nun, sagt Riggert, vernünftige Maßnahmen zu treffen, um auch das „überflüssige“ Wasser in der Region zu halten. „Wir müssen mit dem Gesamtsystem besser umgehen“, sagt er nachdrücklich.



Denn ohne Beregnung funktioniert die Landwirtschaft hier nicht in dem Maß, wie es die ansässigen Unternehmen brauchen, erklärt der Landwirt. „Wir haben Nordzucker, Uelzena und viele weitere – die brauchen eine verlässliche Versorgung mit Zuckerrüben und Kartoffeln. Und wir können nicht in einem Jahr 200 Prozent liefern, im folgenden nur 30 Prozent.“



Unternehmen können ihren Beitrag leisten



Auch die Unternehmen könnten ihren Teil dazu beitragen, das Wasser in der Region zu halten. In Stöcken und Borg beispielsweise stehen zwei Wasserspeicher, in denen Brauchwasser von Nordzucker gesammelt und für die Beregnung genutzt wird. Und immer noch pumpen die Firmen hier jährlich gut zwei Millionen Kubikmeter Wasser in die Ilmenau – weil es günstiger ist, wie Riggert meint.



Die bereits bestehenden Wasserspeicher wurden damals zu gut 70 Prozent gefördert. Doch eine Richtlinie für solche Maßnahmen gibt es in Deutschland bislang nicht – obwohl es in der EU laut Riggert genügend Fördermittel gibt, auf die mit den entsprechenden Gesetzesgrundlagen zurückgegriffen werden könnte. „Wir laufen uns seit zehn Jahren die Füße wund“, ärgert sich Riggert. Er hat an dem Wasserversorgungskonzept für das Niedersächsische Umweltministerium mitgearbeitet und hofft, dass die Politik bald die richtigen Konsequenzen daraus zieht.



„Sonst kommen die Kartoffeln bald nur noch aus Spanien“, befürchtet er. „Und dort werden jahrhundertealte Grundwasservorräte einfach zur Bewässerung genutzt – ohne dass neues Grundwasser dazukommt.“