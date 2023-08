Innungschefin Claudia Schmidt sauer: Corona-Hilfe holt Friseure rückwirkend ein

Von: Lars Becker

Dieses Foto aus dem AZ-Archiv entstand Anfang Mai 2020 im Holdenstedter Salon von Claudia Schmidt. Damals durften die Friseure nach dem ersten Lockdown unter strengen Auflagen wieder ihren Betrieb aufnehmen. © AZ-Archiv

Anfang Mai 2020 durften Friseure nach dem ersten Lockdown unter strengen Auflagen wieder ihren Betrieb aufnehmen. Mehr als drei Jahre später plagen sich viele Friseurbetriebe mit dem Thema Rückzahlung von Corona-Soforthilfen herum. Innungschefin Claudia Schmidt findet klare Worte: „Wir waren systemrelevant, jetzt sticht man uns das Messer in den Rücken.“

Uelzen/Landkreis – Es war Mitte April 2020, als Claudia Schmidt die „Gewährung einer Billigkeitsleistung“ in ihren Friseur-Salon in Uelzen-Holdenstedt flatterte: Ihr wurden 9000 Euro Corona-Soforthilfe des Bundes für Kleinstunternehmer und Soloselbstständige gewährt.

Was ihr damals in Zeiten von Lockdowns und massiven Auflagen nach der Wiedereröffnung finanziell Luft verschaffen sollte, holt die Unternehmerin – wie so viele aus ihrer Branche, aber auch aus den Bereichen Kosmetik, Massage oder Tattoos – jetzt ein: Bis zum 30. November soll sie die 9000 Euro in voller Höhe zurückzahlen.



Politiker der Region um Hilfe gebeten

Der Grund dafür verbirgt sich hinter dem Begriff „Überkompensation“: Wird festgestellt, dass Schmidt im Mai und Juni 2020 – also nach der Wiedereröffnung des Salons – auch nur einen einzigen Euro mehr eingenommen hat, als sie Kosten für April bis Juni hatte, muss sie die gesamten 9000 Euro wieder zurückgeben.

„Ich frage mich, wer diese Zeiträume festgelegt hat. Mir erscheint das willkürlich. Keiner kann mir dieses Berechnungsmodell erklären. Wir wollen ja als Friseure keine Geschenke annehmen und alles behalten, aber es muss fair, ehrlich, transparent und nach rechtlichen Grundlagen ablaufen“, so Schmidt.



Die Innungs- und Kreishandwerksmeisterin hat alle Landes- und Bundespolitiker aus der Region um Hilfe gebeten. Sie hat ihren Draht zum Landesinnungsverband glühen lassen, der mit der NBank und dem Wirtschaftsministerium in Hannover gesprochen hat. Ohne Erfolg: Bis zum 30. November muss das Geld zurückgezahlt sein.



„Das kriegen nicht alle gewuppt!“

„Beispielsweise alle Lohnkosten, die kein Kurzarbeitergeld waren, konnte ich nicht geltend machen – also für Aushilfen und Minijobber sowie für mich als Geschäftsführerin. Hinter uns Friseuren liegen drei Jahre, in denen wir alle Rücklagen aufgebraucht haben und keine neuen bilden konnten. Wovon bei einer Auslastung von nur 50 Prozent wegen der Abstandsregeln? Auf Corona folgten Inflation, Ukraine-Krieg, Energiekrise und Mindestlohnerhöhung. Wenn die Konditionen klar gewesen wären, hätten die meisten nicht beantragt, sondern wären zur Hausbank gegangen“, ist Claudia Schmidt sicher.



Und sie fürchtet: „Da hängen Existenzen dran, also Betriebe, die Umsatzsteuer generieren, wo Ausbildungs- und Arbeitsplätze sind. Das kriegen nicht alle gewuppt.“



Besonders geärgert hat sich die Unternehmerin, als ihr der Landtagsabgeordnete Philipp Meyn (SPD) aus Lüneburg schriftlich von einem Gespräch mit Wirtschaftsminister Olaf Lies berichtete. Darin heißt es, dass der rechtliche Rahmen bereits im Genehmigungsverfahren festgelegt worden sei.



„Einen Keks zur Beruhigung gegeben“

„Für mich heißt das, dass die Corona-Soforthilfe nie Zuschuss, sondern immer Darlehen war – nach dem Motto: ,Macht Euch keine Sorgen‘. Man hat uns zusammen mit dem Berufsverbot im Lockdown einen Keks zur Beruhigung gegeben, kannte aber schon die Berechnungsgrundlage der Überkompensation. Das ist doch albern. Ehrlich: Ich bin leer, kraftlos und müde“, spricht Claudia Schmidt Klartext.



In ihren Augen habe man den Kardinalfehler gemacht, Einzelunternehmer wie Kapitalgesellschaften zu sehen. Friseure und andere Kleinstunternehmer, die vom Gewinn des Ladens leben müssten, habe man nicht auf dem Schirm gehabt. Jedes Bundesland habe andere Rückzahlungsmodalitäten, im Saarland und in Hessen müsse keiner etwas zurückzahlen.



So äußert sich das Wirtschaftsministerium

Die AZ hat das Wirtschaftsministerium in Hannover um Stellungnahme gebeten. In der heißt es: „Wir sind uns als Land der Sensibilität des Themas sehr bewusst, gerade auch mit Blick auf die individuelle Situation mancher Betriebe. Gleichzeitig handelt es sich bei den eingesetzten Mitteln um Steuergelder. (...) Wir waren gemeinsam mit dem Bund sehr bemüht, diese Rahmenbedingungen von Anfang an transparent und deutlich zu kommunizieren.“

Man sei gesetzlich verpflichtet, Überkompensationen – also nicht benötigte Mittel – vollständig zurückzufordern. „Als Niedersächsische Landesregierung haben wir aber die Situation der betroffenen Unternehmen genau im Blick. Denn die wirtschaftliche Lage der betroffenen Unternehmen kann in der Tat zurzeit schwierig sein, insbesondere wegen der hohen Energiekosten, der Inflation, der Personalknappheit oder der Lieferengpässe. (...) Daher wurde die Frist der zinsfreien Rückzahlungsmöglichkeit bis zum 30. November 2023 verlängert. Damit soll sichergestellt werden, dass kein Unternehmen in Existenznöte gerät.“



Bis zum Bescheid kann es noch dauern

Falls die Rückzahlung in einem oder in Teilbeträgen nicht möglich sei, könnten individuelle Vereinbarungen geschlossen werden – Ratenzahlungen oder Stundungen.



Mit Ablauf des 30. November würden allerdings noch keine Rückforderungen fällig. Denn: „Dies setzt zuvor eine Prüfung des Einzelfalles durch die NBank voraus. Mit Blick auf die derzeitige hohe Auslastung der NBank kann es unter Umständen noch Monate dauern, bis die ersten Rückforderungsbescheide ergehen. Bis dahin wird niemand verpflichtet, etwaige Überkompensationen zurückzuzahlen.“



Auch das verschafft Claudia Schmidt und anderen nur Zeit. Das Geld muss trotzdem berappt werden.