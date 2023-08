Hans-Udo Ihles emotionaler Besuch bei den Rettern von DRK und Christoph 19

Freudiges Wiedersehen in Uelzen: Mark Meldau (Notfallsanitäter/TC HEMS Christoph 19), Michael von Geyso (Notfallsanitäter und Bereichsleiter Rettungsdienst), Doris und Hans-Udo Ihle sowie Rettungssanitäterin Melanie Klein. © DRK-Kreisverband Uelzen

Beim Sturz zu Hause im Garten verletzt sich der Wrestedter Hans-Udo Ihle schwer. Dank einer perfekt funktionierenden Rettungskette ist er heute aber wieder wohlauf. Persönlich dankt er jetzt den Mitarbeitern des Uelzener DRK-Rettungsdienstes und der Crew des ADAC-Rettungshubschraubers „Christoph 19“.

Uelzen/Wrestedt – „Es ist mir ein Bedürfnis, mich persönlich bei Ihnen zu bedanken“, sagt Hans-Udo Ihle (73) aus Wrestedt. Er sitzt im Kreise derer, die ihm nach einem schweren Sturz im heimischen Garten zur Hilfe geeilt waren. Jetzt, zweieinhalb Monate nach seinem Unfall, übermannen ihn immer noch die Gefühle, wenn er an diesen Tag zurückdenkt.



„Das war ein sehr schlimmer Moment, ich hatte mit meinem Leben abgeschlossen. Irgendwie bin ich im Garten zu Fall gekommen“, erzählt er. Sofort habe er gemerkt, dass es nicht nur ein einfacher Sturz gewesen sei. „Ich habe keine oder nur schlecht Luft bekommen, konnte meine Arme und Beine nicht bewegen.“ Um Hilfe rufen? Das ist ihm nicht möglich. „Ich konnte nur jammern“, erinnert er sich.



„Jetzt kommt Hilfe“

Glücklicherweise wird eine Nachbarin auf ihn aufmerksam und wählt den Notruf. „Als ich das Geräusch des eintreffenden Rettungshubschraubers gehört habe, habe ich gewusst: Jetzt kommt Hilfe“, sagt der Wrestedter. Die Unsicherheit, die er vorher gespürt habe, sei verflogen gewesen.



Nur wenige Minuten später trifft damals auch der Rettungswagen ein. An Bord: Notfallsanitäter Michael von Geyso sowie die Rettungssanitäterinnen Melanie Klein und Laura Holtz. Alle drei erinnern sich gut an diesen Tag. „Es war schnell klar, dass wir es mit einer sehr schweren Verletzung zu tun haben“, sagt Michael von Geyso.



„Das schnellste Rettungsmittel“

So steht dann auch zügig die Entscheidung, den Patienten in Narkose zu versetzen und ins Universitätskrankenhaus Eppendorf (UKE) nach Hamburg zu fliegen. „Diese haben wir im Team – also Notarzt Dr. Frank Wiehle und Mark Meldau, Notfallsanitäter und TC-HEMS, und ich – getroffen“, so Michael von Geyso.



„Mit dem Rettungshubschrauber haben wir das schnellste Rettungsmittel überhaupt zur Verfügung“, sagt Mark Meldau. Und so ist der Patient nur wenig später im UKE. Nach ausgiebigen Untersuchungen ist klar: Hans-Udo Ihle hat sich einen Wirbel gebrochen, eine Operation ist unumgänglich.



„Prognosen waren etwas unterschiedlich“

Als der Wrestedter nach sieben Tagen aus dem künstlichen Koma erwacht, sitzt seine Frau Doris (70) an seinem Bett. Auch die Kinder sind angereist und ihrem Vater in dieser schweren Zeit nicht von der Seite gewichen.



„Die Prognosen der Ärzte waren etwas unterschiedlich“, erzählt Ihle. Von einem Leben mit Querschnittslähmung bis zur vollständigen Genesung hätten diese gereicht. Angetrieben von Physiotherapeuten sei sein Ehrgeiz geweckt worden.



„Dass ich nur vier Wochen nach dem Unfall aufrecht gehend das Krankenhaus verlasse – damit hat niemand gerechnet“, erzählt Hans-Udo Ihle. Körperlich ist er fast wieder ganz hergestellt. „Zweimal in der Woche gehe ich noch zur Physiotherapie.“ Die Heilung der Seele dauert noch ein wenig, zu schwer belasten ihn die Erinnerungen. „Aber auch das wird“, sagt er zuversichtlich.



„Wir freuen uns aufrichtig darüber“

Wichtig sei es ihm, jenen Menschen zu danken, die für eine schnelle medizinische Hilfe gesorgt hätten: den Besatzungen von Rettungshubschrauber und Rettungswagen. „Wir freuen uns aufrichtig darüber“, sagt Michael von Geyso, der nicht nur Notfallsanitäter, sondern auch Bereichsleiter Rettungsdienst beim DRK-Kreisverband Uelzen ist.

Nur selten bekomme man Rückmeldungen – und gerade diese sei sehr besonders. „Für uns ist das nicht nur ein Job. Beruf kommt schließlich von Berufung. Und dieser Fall zeigt, dass wir alles richtig gemacht haben.“