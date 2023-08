Großübung: Sechs Vermisste im leeren, verrauchten Altenheim in Uelzen

Von: Lars Becker

Teilen

Das Übungsszenario im ehemaligen Altenheim des Heiligen-Geist-Stifts stellt sich für die Einsatzkräfte so dar, dass sechs Personen vermisst werden. Sie gilt es zu retten, erstzuversorgen und ins Klinikum zu bringen. © Feuerwehr Uelzen / Simon Märtens

Kräfte der Schwerpunktfeuerwehr Uelzen, des Rettungsdienstes und der Bereitschaft des DRK-Kreisverbandes, der Polizei und des Helios-Klinikums haben jetzt den leerstehenden Gebäudekomplex des ehemaligen Altenheimes an der Waldstraße für eine gemeinsame große Einsatzübung genutzt.

Uelzen – Im Herbst vergangenen Jahres gab es kurzzeitig den Plan, bis zu 200 Kriegsvertriebene aus der Ukraine im ehemaligen Altenheim des Heiligen-Geist-Stifts an der Waldstraße 9 in Uelzen unterzubringen. Dessen Bewohner waren Anfang September 2022 in das neue Wichernhaus umgezogen. Das alte Stift fiel mit dem Auszug der Bewohner leer und soll perspektivisch einem Neubau weichen, der wiederum Bestandteil des von der Stiftung und der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises (gwk) geplanten Wohn- und Pflegequartiers werden soll.

Weil Niedersachsen aber schnell seiner Aufnahmeverpflichtung nachkam, werden dem Landkreis Uelzen schon seit vielen Monaten keine weiteren Menschen aus der Ukraine mehr zugewiesen. Insofern steht das ehemalige Altenheim des Heiligen-Geist-Stifts weiterhin leer. Deshalb konnten jetzt die Schwerpunktfeuerwehr Uelzen, der Rettungsdienst des DRK-Kreisverbandes Uelzen, die DRK-Bereitschaft Kreis Uelzen, die Polizei und das Helios-Klinikum Uelzen dort gemeinsam eine realitätsnahe, organisations- und behördenübergreifende Einsatzübung durchführen.



Szenario: Lagerfeuer im Gebäude entfacht

Es ist 19.40 Uhr, als am Mittwochabend vergangener Woche erste Hilferufe und eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Gebäudekomplex dringen. Wenige Minuten später versammelt sich hier ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Laut ersten, sehr dürftigen Informationen werden mindestens sechs Personen vermisst. Was nach einem dramatischen Rettungseinsatz klingt, ist für die Beteiligten die sehr gute Gelegenheit, Zusammenarbeit und Kommunikation für den Ernstfall zu üben.



Für die Einsatzkräfte begann die Übung mit der Alarmierung um 19.44 Uhr und dem Alarmstichwort „Brand 2 – Menschenleben in Gefahr, Rauchentwicklung aus Gebäude“, wie Simon Märtens, Pressesprecher der Feuerwehren in der Hansestadt Uelzen, der AZ berichtet.



Vier Trupps unter schwerem Atemschutz

Im Mittelpunkt der fiktiven Einsatzlage steht die Rettung der Vermissten aus dem mit künstlichem Rauch vernebelten Gebäude. „Angenommen wurde, dass sich eine Gruppe von Personen Zugang zu dem leerstehenden und verschlossenen Gebäude verschafft hatte. In einem der unzähligen Räume entfachten sie dann ein Lagerfeuer, das in kurzer Zeit weitere Einrichtungsgegenstände in Brand setzte und so für eine starke Rauchentwicklung sorgte“, schildert Märtens das angenommene Szenario.



Die Schwerpunktfeuerwehr Uelzen setzt vier Trupps unter schwerem Atemschutz zur Personensuche und Rettung ein. Zeitgleich wird die Drehleiter in Stellung gebracht. „Insgesamt wurden so sieben Personen – zwei davon waren Übungspuppen – gerettet“, schildert Simon Märtens.



Eine zentrale Aufgabe sei die Übergabe dieser Personen an den Rettungsdienst und schließlich auch an die Notaufnahme des Helios-Klinikums gewesen. Gleichzeitig sei auch auf die Kommunikation und Dokumentation zwischen den beteiligten Kräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geblickt worden.



Polizei sichert „Brandort“ ab

Während der Übung wird die Waldstraße teilweise gesperrt, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten. Die Polizei übernimmt die Absicherung der Einsatzstelle und regelt den Verkehr. Der Rettungsdienst ist für die Erst- und Weiterversorgung der Geretteten verantwortlich. Das Klinikum ist an diesem Abend mittlerweile auf ein erhöhtes Patientenaufkommen vorbereitet, um die eintreffenden Verletzten entsprechend ihrer Symptome behandeln zu können.



Obwohl den alarmierten Einsatzkräften schnell bewusst geworden sei, dass es sich um eine Übung handele, seien alle Kräfte zügig und mit großer Sorgfalt vorgegangen. „Noch vor Ort haben die Einsatz- und jeweiligen Einsatzabschnittsleiter eine positive Bilanz zum Einsatzverlauf gezogen. Trotz des reibungslosen Ablaufs gab es auch einige Kritikpunkte, die offen thematisiert wurden“, schildert Simon Märtens. Diese würden nun genauer analysiert und flössen dann in die Aus- und Fortbildung der jeweiligen Einsatzkräfte ein.