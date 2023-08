Hier können Sie den ersten Kurzfilm sehen

Freche Sprüche und viel Selbstironie: Landkreis Uelzen startet Fachkräfte-Kampagne

Von: Lars Becker

Freuen sich über den Start der frech-selbstironischen Kampagne „Bi uns up‘n Land“: (von links) Kai Jacobsen (Uelzener Versicherung), Projektleiterin Jessica Giese, Auszubildende Johanna Stallbohm und Landrat Dr. Heiko Blume. © Lars Becker

Die Kreisverwaltung Uelzen gibt sich in ihrer neuen Fachkräfte- und Image-Kampagne mit dem plattdeutschen Slogan „Bi uns up‘n Land“ frech und selbstironisch – vor allem in sechs Film-Clips. Der erste ist jetzt zu sehen.

Uelzen/Landkreis – Die vermeintliche „Schokoladen-Seite“ ins rechte Licht rücken – das kann jeder. Aber sorgt das wirklich für Aufmerksamkeit? Die Kreisverwaltung Uelzen und mit ihr eine fast 20-köpfige Arbeitsgruppe mit Vertretern aus der Wirtschaft oder auch der Landjugend hat sich für einen anderen Weg entschieden.



Die neue Kampagne unter dem plattdeutschen Slogan „Bi uns up‘n Land“, mit der jetzt Fachkräftemarketing betrieben wird, ist nämlich frech und setzt auf eine gehörige Portion Selbstironie.



Zentrales Element ist die Internetseite, die seit Montag erreichbar ist. Es gibt aber auch eigene Präsenzen bei Facebook und Instagram sowie eine Plakat- und Postkarten-Kampagne – etwa an Bahnhöfen in der Region – mit frechen Sprüchen. Negative Begriffe stehen fett und knallrot im Mittelpunkt – und sozusagen die Auflösung darunter. Beispiele gefällig? „Dumm und faul – sind hier nicht mal die Schafe.“ Oder: „Sterben – tut hier nur die Langeweile!“

Außerdem sind auch sechs kurze Video-Clips gedreht worden, die mit den Vorurteilen gegen die ländlichen Regionen spielen. Der erste ist jetzt zu sehen, etwa alle 14 Tage folgen die weiteren Episoden. Zu sehen ist die erfolgreiche Karrierefrau, der ihr Mann Matthias als echter Städter eher unfreiwillig in dieses gewisse Uelzen folgt...



„Das soll keine Eintagsfliege sein, sondern ein auf Dauer angelegtes Projekt mit der Botschaft: ,Hier kann man gut arbeiten und leben.‘ Die Betonung liegt idealerweise auf dem Wort ,und‘“, sagte Landrat Dr. Heiko Blume bei der offiziellen Vorstellung der Image-Kampagne am Mittwochnachmittag im Kreishaus.

Unternehmen können kostenlos dabei sein

Es gehe darum, sich nach außen hin mit seinem Freizeitangebot und mit seiner vielfältigen Arbeitgeber-Landschaft zu präsentieren, aber auch Binnenmarketing zu machen. „Wir wollen den Landkreis und die Region als Anker in die Köpfe der Menschen setzen: Junge Leute können bleiben, weil Vieles auch hier geht. Oder sie sollen bald zurückkommen.“

Auf der Homepage kann sich jedes Unternehmen – vom großen Industriebetrieb bis zum kleinsten Handwerker oder Dienstleister – kostenlos mit einer digitalen Visitenkarte samt Kurzportrait vorstellen. Welche Jobs werden geboten? Mit welchen Vorzügen wirbt wer? Auf all diese Fragen gibt es Antworten unter dem Motto „Arbeiten bi uns up’n Land“.



Projektleiterin und Ansprechpartnerin ist Jessica Giese. Sie sagt: „Die Herausforderung war, mit der Kampagne alle anzusprechen – vom Schulabgänger über den Familiengründer bis zur spezialisierten Fachkraft, vom Zuwanderer über alle, die hier leben, bis zu den potenziellen Rückkehrern.“ Die Devise sei gewesen: „Plakativ sein, Auffallen! Das ist ein sehr junger, moderner Weg. Wir sind auch cool – aber auf unsere Art und Weise.“



Für alle ohne große Budget ohne Personalabteilung

Kai Jacobsen ist Personalleiter bei der Uelzener Versicherung. Seit 2019 war er in der Arbeitsgruppe dabei – und ist begeistert vom Ergebnis: „Es ist gut, dass die Unternehmen eingebunden worden sind. Ich spüre eine große Verbundenheit der Firmen zum Landkreis, man steht hinter dem Kreis und hinter der Region. Jetzt bietet sich auch allen, die keine Marketing- oder Personalabteilung haben, die Möglichkeit, sich ohne ein großes Budget zu platzieren. Ich bin sicher: Was in Metropolen geht, können wir oft auch.“



In diese Kerbe schlägt auch der Landrat: „Wir sollten erkennen, was wir hier haben, und nicht nur eine Defizitbetrachtung betreiben. Gut, dass wir dauerhaft finanzielle und personelle Kapazitäten dafür geschaffen haben.“



Johanna Stallbohm ist im zweiten Jahr Auszubildende beim Landkreis. Sie mag den Weg, den ihr Arbeitgeber geht: „Die Homepage ist super, ich habe viel auf einen Blick. Ich werde sie meinem jüngeren Bruder ans Herz legen. Man muss sich nicht am Umkreis orientieren.“



Jessica Giese ist für Interessierte erreichbar unter (05 81) 82 31 13 oder per Mail (j.giese@landkreis-uelzen.de).