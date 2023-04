Faschismus-Eklat im Uelzener Kreistag - Landrat Blume: „Eine Schweinerei!“

Von: Lars Becker

Im Kreishaus Uelzen ist es am Dienstagabend bei der Sitzung des Kreistages zum Eklat gekommen, als es um die Resolution für Vielfalt und Toleranz ging. © Lars Becker

In der Debatte um eine Resolution für Vielfalt und Toleranz – von der SPD initiiert nach einem TV-Bericht über Völkische Siedler im Landkreis Uelzen – ist es am Dienstagabend in der Sitzung des Kreistages Uelzen zu einem Faschismus-Eklat gekommen.

Uelzen/Landkreis – Der AfD-Abgeordnete Christian Dörhöfer sprach zunächst von „reiner Schaufenster-Politik“ und sagte weiter an die Mitglieder des Gremiums gerichtet: „Von einer Invasion Völkischer Siedler kann keine Rede sein. Will man diese Leute aus dem Landkreis vertreiben, weil sie anders denken und Brauchtumspflege betreiben? Es geht um Gesinnungsfaschismus, den Sie alle mittragen, wenn Sie der Resolution zustimmen.“

Er sprach vom „Griff in die rot-grüne Trickkiste“, von einer „Hexenjagd auf Andersdenkende schon während Corona“ und fragte: „Was kommt als nächstes: eine Resolution gegen die AfD und alle ihre Wähler?“



Reaktionen auf Dörhöfer-Statement

Landrat Dr. Heiko Blume ergriff nach Dörhöfers Aussagen zuerst das Wort. Er erklärte: „Ich wehre mich dagegen, dass ich und alle, die hier zustimmen, in eine Ecke des Gesinnungsfaschismus‘ gestellt werden. Gerade aus Ihrer Richtung ist das eine Schweinerei. Sie werden die Mehrheit dieses Kreistages nicht spalten!“



Der CDU-Fraktionsvorsitzende Stefan Hüdepohl knüpfte daran an und sagte zu Dörhöfer: „Dass Sie mir Gesinnungsfaschismus vorwerfen, ist eine Unverschämtheit. Wenn man andere beleidigt, sollte man sich nicht als Opfer darstellen.“



Für die FDP wählte Léonard Hyfing mit Blick auf die Gesinnung Völkischer Siedler sehr deutliche Worte: „Ich fühle mich sehr persönlich getroffen. Darüber rede ich nicht oft. Aber ich lebe mit einem Mann zusammen – das wird von diesen Menschen aufs Übelste verteufelt. Jeder kann so leben, wie er das möchte, so lange er es im Rahmen des Grundgesetzes tut. Es ist erschreckend, wenn von der AfD Faschismus als Vorwurf kommt. Sie sollten lieber mal in den Spiegel gucken, was man da sieht und ob einen da diese Fratze auch anguckt. Vielleicht ist es sogar gut, dass die Maske im Kreistag heute fallen gelassen worden ist.“

Jörg Hillmer (CDU) sagte: „Wer sich nicht hinter diese Resolution stellen kann, sagt viel über seine eigene Gesinnung. Die AfD hat sich heute keinen Gefallen getan.“



Viel Lob für Resolutions-Entwurf

Gegen die Stimmen von Dörhöfer und des AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Rinck wurde die Resolution im überarbeiteten Entwurf des Landrates (AZ berichtete) mit dem geschlossenen „Ja“ aller anderen Kreistagsmitglieder beschlossen.



Diesen Entwurf hatten vor Dörhöfers Wortmeldung auch schon Heiner Scholing (Grüne/„Wegschauen und Weghören geht nicht!“) und Jan Henner Putzier (SPD/ „Wir setzen ein deutliches Signal – Rassismus darf keinen Platz im Landkreis haben!“) ausdrücklich gelobt.



Die Sozialdemokraten verzichteten schließlich auch darauf, über das Aufstellen eines Holzkreuzes der „Beherzt“-Gruppe im Kreishaus abstimmen zu lassen.