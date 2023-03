Ehemaliger Uelzener Zahnarzt entdeckt bisher unbekannten Kometen

Von: Theresa Brand

Mit diesem Teleskop in Südfrankreich beobachtet Jost Jahn den Nachthimmel. © Privat

Was Jost Jahn bei seinen Himmelsbeobachtungen geglückt ist, darauf hoffen viele ihr Leben lang vergebens. Der frühere Uelzener hat einen bislang unbekannten Kometen entdeckt, der ab sofort seinen Namen trägt: Der Jahn-Komet.

Amrum – Mit bloßem Auge kann man ihn nicht erkennen, doch auf der Aufnahme, die Jost Jahn gemacht hat, ist der kleine Punkt deutlich zu sehen. Der Komet misst etwa zwei Kilometer im Durchmesser und ist von der Erde fast so weit entfernt wie die Sonne. „Man kann sich das vorstellen wie eine Art schmutzigen Schneeball“, erklärt der Hobby-Astronom. „So ein Komet besteht aus Fels und vielen Zwischenräumen, die mit gefrorenem Gas gefüllt sind. Scheint die Sonne darauf, verdampft das gefrorene Gas.“ Das ist die Koma, die den Kometen verschwommen wirken lässt.

Das Teleskop steht in Südfrankreich

Für seine Beobachtungen nutzt der 64-Jährige ein Teleskop in Südfrankreich, auf das er von zu Hause aus über das Internet zugreifen kann. Dort sind die Nächte viel öfter klar als beispielsweise in Norddeutschland. Der Hobby-Astronom schätzt, dass er zwischen 100 und 200 Nächte pro Jahr gute Sicht hat.



„Ich mache das schon seit den Siebzigern“, erzählt Jahn, der hauptberuflich als Zahnarzt arbeitet. Sein Interesse an der Astronomie wurde in der Schule geweckt, als er mit seiner Klasse in der Pause eine halbseitige Sonnenfinsternis beobachtete. „Zuerst habe ich mir ein Fernglas gekauft, später dann ein Fernrohr“, erinnert er sich. Heute nutzt er modernste Technik wie das oben genannte Teleskop und spezielle Computerprogramme.



Neben der Suche nach unbekannten Kometen beobachtet Jahn mit anderen Hobby-Astronomen die Flugbahnen anderer bewegter Objekte, wie er erzählt. Anhand ihrer Beobachtungen können Wissenschaftler beispielsweise verhindern, dass Kometen mit Satelliten kollidieren und beschädigt werden. „Natürlich hofft man immer, dass man etwas findet“, sagt Jahn. Theoretisch kann auf jeder Aufnahme ein bislang unbekanntes Objekt auftauchen – doch eine Portion Glück gehört auch dazu.



Geboren ist Jahn in Mölln, ist dann in seiner Assistenzzeit als angehender Zahnarzt nach Bad Bodenteich gekommen. Später eröffnete er eine Praxis an der Bahnhofstraße in Uelzen. Später lernte er seine Frau kennen. „Wir wollten beide ans Meer. Also haben wir uns Inseln angeguckt“, erinnert sich Jahn. Auf Amrum übernahm er dann eine Praxis. Eigentlich wäre er längst im Ruhestand, doch noch ist kein Nachfolger in Sicht. „Wer also eine Praxis auf Amrum sucht...“, sagt er und lacht.