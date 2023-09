Wriedel: 2 Jahre altes Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Von: Michael Koch

Teilen

Notarzt (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 14 Uhr an der Kreisstraße 32 zwischen Wriedel-Brockhöfe und Ellerndorf gekommen.

pm Wriedel-Brockhöfe/Ellerndorf – Was ist passiert? An der Bushaltestelle auf der Strecke steigt ein zwei Jahre altes Mädchen aus dem Bus aus und läuft unvermittelt hinter dem Bus über die Fahrbahn. Der 55 Jahre alte Fahrer eines Audi Q3, welcher seinerseits auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen ist, bemerkt dies zu spät und kollidiert trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver noch seitlich mit dem Mädchen. Das Mädchen stößt an den Außenspiegel und wird schwer am Kopf verletzt. Ein Rettungshubschrauber verbringt das Mädchen in eine Spezialklinik.