Neuer Windpark bei Hanstedt?

Grundeigentümer und Bauernverband befinden sich in Vorüberlegungen

In Zukunft könnte zwischen Hanstedt I und Allenbostel ein neuer Windpark entstehen.

Zwischen Hanstedt I und Allenbostel könnte ein neuer Windpark geplant werden. Die Gemeinde steht dem Projekt positiv gegenüber, doch zunächst muss der Landkreis sein neues Raumordnungskonzept vorstellen.

Hanstedt I – Neue Vorgaben vom Land und ein für ungültig erklärtes Raumordnungsprogramm des Landkreises Uelzen (AZ berichtete) – in puncto Windkraftanlagen wird in vielen Gemeinden wieder heiß diskutiert. So auch in der Ratssitzung in Hanstedt I, denn durch die neuen Vorgaben werden die Karten auch hier neu gemischt.



Eins sei vorweggesagt: Noch ist nichts geplant. Solange der Landkreis kein neues Raumordnungskonzept vorlegt, ist unklar, ob und wo neue Windparks überhaupt möglich sind. Da die vorher geltende Abstandsregelung von drei Kilometern zwischen zwei Windparks nun aber definitiv entfällt, gibt es Überlegungen, zwischen Hanstedt und Allenbostel einen weiteren Windpark zu errichten.



Dafür haben sich bereits Grundeigentümer und der Bauernverband Nordostniedersachsen zusammengetan, um ein gemeinsames Projekt anzustoßen.



Die annähernd ovale Fläche soll zwischen Hanstedter Froschweg und Allenbostel in Ebstorfer Richtung entstehen. Der Mindestabstand zu den Wohngebieten wäre hier groß genug und auch Vorgaben bezüglich Naturschutz könnten erfüllt werden, hieß es am Dienstag im Gemeinderat.



Die Gemeinde steht dem Projekt positiv gegenüber. Sie ist Eigentümer der Wirtschaftswege, die in dem Bereich liegen – das entspricht etwa 0,6 Prozent der Fläche. Im Rat wird dafür gestimmt, die Flächen im Bedarfsfall zur Verfügung zu stellen. Die Entscheidung, ob man sich als Gemeinde als Gesellschafter an dem Windpark beteiligen will, wird in der Sitzung vertagt. Denn zuerst muss die Kommunalaufsicht entscheiden, ob die Gemeinde sich überhaupt gewerblich beteiligen darf, wie Bürgermeister Karl-Otto Menk erklärt.



Obwohl die Planung noch in den Kinderschuhen steckt, herrscht bei den Anwohnern große Sorge. „Wir haben doch schon einen Windpark auf der anderen Seite von Hanstedt, warum denn jetzt noch einer?“, fragt eine Bürgerin. Ein anderer äußert Bedenken, dass bei tief stehender Sonne der Schlagschatten direkt in den Ort fallen könnte. „Die Lautstärke der Windräder könnte in den Gärten zu hören sein“, äußert ein weiterer Einwohner seine Bedenken.



Ratsherr Henrik Schulte bemüht sich an diesem Abend, die Stimmung zu beruhigen. „Ob das jemals in Planung geht, ist unklar“, sagt er. „Das dauert noch mindestens fünf Jahre, bis da die Planungen stehen.“



Zudem verweist er auf die positiven Aspekte, die ein potenzieller Windpark mit sich bringen würde – neben der Pacht für die Grundeigentümer würde die ganze Gemeinde finanziell erheblich von dem Projekt profitieren.