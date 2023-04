Ab Mai rollt wieder der Verkehr von der gesperrten B 4 durch Ebstorf

Von: Gerhard Sternitzke

Wenn ab Mai die B 4 gesperrt ist, rollt vor allem der Umleitungsverkehr in Richtung Süden durch den Klosterflecken Ebstorf. Schon jetzt ist deshalb die Sicherheit auf der Ortsdurchfahrt ein Thema. © Sternitzke, Gerhard

Wenn die B 4 dicht ist, dann wird es laut in Ebstorf. Nach Angaben der Landesstraßenbaubehörde werden voraussichtlich ab Mai die Seitenstreifen zwischen Bienenbüttel und Melbeck zurückgebaut (AZ berichtete). Mindestens bis Ende September fließt der Umleitungsverkehr in Richtung Braunschweig/Celle über Ebstorf und die B 71. Im Klosterflecken sorgt man sich schon jetzt über die Belastung und Gefährdung durch den Umleitungsverkehr.

Ebstorf – „Wir für Ebstorf fordern die Verwaltung des Klosterfleckens Ebstorf auf, für die anstehenden Umleitungen durch die B 4-Erneuerungen von der Landesstraßenbauverwaltung alle möglichen Sicherungsmaßnahmen auszuschöpfen“, mahnt Fraktionsvorsitzender Uwe Beecken. Als Maßnahmen führt er gelbe Zebrastreifen auf der Bahnhofstraße, einen durchgängigen Ampelbetrieb an der Kreuzung Bahnhofstraße, Hauptstraße, Allmelingstraße und eine nächtliche Tempo-30-Zone für den Schwerlastverkehr auf. Außerdem wünscht er sich Geschwindigkeitskontrollen.

„Wir tun, was wir können. Wir werden mit der Landesstraßenbaubehörde durchsprechen, was möglich ist“, sagt Bürgermeister Heiko Senking (UWG). „Wenn die Bedarfsampel in der Lüneburger Straße in Betrieb geht, haben wir einen zusätzlichen Bremsklotz“, betont Senking. Den zusätzlichen Zebrastreifen auf der Bahnhofstraße wie bei der vorigen B 4-Umleitung habe man beantragt. Tempo 30 gelte bereits auf der Lüneburger Straße bis zur Georgsanstalt. Die Kurve bremse den Verkehr zusätzlich ab. Die Hauptampel sei bereits während der vorigen Umleitung durchgängig in Betrieb gewesen.



Fußgängerüberweg auf der Bahnhofstraße

Die Landesstraßenbaubehörde in Lüneburg betont auf AZ-Nachfrage, dass für den Bedarfs-Zebrastreifen und Geschwindigkeitsbegrenzungen die Straßenverkehrsbehörde beim Landkreis zuständig ist. Die Baumaßnahme sei mit der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf sowie der Verkehrsbehörde abgestimmt. „Darüber hinaus wird nördlich und südlich des Kreisverkehrs im Zuge der Bahnhofstraße jeweils ein temporärer Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) aufgebracht“, teilt Pressesprecherin Anica Ebeling mit. „Sollte sich nach Beginn der Baumaßnahme zeigen, dass weiterer Handlungsbedarf gegeben ist, werden die Verkehrsbehörde, die Polizei sowie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr kurzfristig geeignete Maßnahmen prüfen.“



Die Ampel an der Hauptkreuzung wird nach Ebelings Angaben 2024 erneuert. Dann werde auch eine Anpassung ihrer Signalzeiten geprüft.



Ortsdurchfahrt in schlechtem Zustand

Zwischen Melbeck und Bienenbüttel sind 14 600 Fahrzeuge in 24 Stunden unterwegs. Schon jetzt weichen laut Senking viele Autofahrer von der überlasteten Bundesstraße über Ebstorf und Melbeck aus. Dabei sei die Ortsdurchfahrt in einem schlechten Zustand. Es gebe Risse und abgesackte Gullys. „Wenn die Lastwagen darüber fahren, dann scheppert es“, berichtet der Bürgermeister. Ein dauerhafter Zebrastreifen auf der Bahnhofstraße wäre wünschenswert.