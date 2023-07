Truck Days auf dem Schützenplatz in Ebstorf begeistern Besucher und Fernfahrer

Von: Jannis Wiepcke

Ab 20 Uhr waren alle ausgestellten Trucks auf dem Schützenplatz festlich beleuchtet und die Besucher bekamen eine echte Lichtershow geboten. © Oliver Huchthausen

Bei den „Truck Days“ in Ebstorf haben sich am Wochenende Brummifahrer aus ganz Deutschland getroffen und dabei sich und ihre Fahrzeuge gefeiert. Die Besucher staunten über bunt beleuchtete und luxuriös ausgestattete Lkws

Ebstorf - Fernfahrer sind stets gehetzt, übernächtigt und permanent im Dauerstress um die unmenschlichen Vorgaben der Fuhrbetriebe zu erfüllen? Dieses in der Öffentlichkeit häufig gezeichnete Bild stimmt so nicht, glaubt man den rund 90 „Brummi-Fahrern“, die sich am vergangenen Wochenende auf dem Ebstorfer Schützenplatz zu den diesjährigen „Truck Days“ getroffen hatten.

Ziel war es, den interessierten Besuchern die imposanten Großfahrzeuge vorzustellen und natürlich der gemeinsame Austausch, denn man kennt sich untereinander in der Szene. So wie Egbert Tem Kate: Der gebürtige Holländer lebt in Weener/Ostfriesland und fährt beruflich europaweit für eine holländische Firma sogenannten Schubboden, mit dem sich Stückgut, aber auch lose Güter befördern lassen.



Tem Kate ist ein Urgestein der Truckerszene, jeder kennt den gutgelaunten Holländer. Und was macht so jemand am Wochenende? Man glaubt es kaum, aber natürlich Truck fahren. Dazu hat er einen 143er Scania Hauber, Baujahr 1987 liebevoll restauriert und den Aufleger, der seinerzeit als mobiles Käsegeschäft diente, zu einem individuell eingerichteten Wohnwagen umgerüstet.



„Das ist reines Hobby“, bestätigt Tobi Bosrau, der selber gerade einen Truck restauriert und Tem Kates bester Freund ist. „Der Truck wird nur am Wochenende und zu Urlaubszwecken genutzt, ansonsten steht er in der Halle“. Aufgrund des Alters trägt das Gespann ein „H“-Kennzeichen. Das hat den Vorteil, dass es dadurch von Auflagen wie beispielsweise Lenk- und Ruhezeiten befreit ist. Das alles klingt nicht gerade nach Stress. „Stress?“, schmunzelt Bosrau, „als Fernfahrer hast Du nur Stress und fährst von einem Stau zum nächsten. Du musst das mögen“!



Die Truck Days haben sich innerhalb von nur drei Jahren zu einem beachtlichen Event entwickelt, mittlerweile kommen die Fahrer aus allen Teilen Deutschlands und sogar aus Dänemark. „2020 war das noch ein kleines privates Treffen mit nur 20 LKW, die hier im Halbkreis aufgestellt wurden“, erklären die Organisatoren Sebastian Schönrock und Fabian Drake, beide ebenfalls Berufskraftfahrer. „2021, noch unter Coronabedingungen waren es schon 55, letztes Jahr dann 85 Teilnehmer und dieses Jahr 90. Die meisten kommen immer wieder, weil sie die familiäre Atmosphäre schätzen“.

Um diese zu erhalten, soll das Event auf keinen Fall noch größer werden. „So wie es jetzt ist, ist es optimal“, sind sich beide einig. Dem stimmt auch Florian Moesgaard zu: Der ehemalige Fernfahrer führt heute eine Firma, die Truck-Umbauten vornimmt. Seine Zugmaschine ist ein futuristischer Traum, das Cockpit mit seinem weißen Interieur erinnert eher an ein Wohnmobil der Luxusklasse. Erst vor einer Woche konnte er auf dem Nürburgring den 1. Platz für den schönsten Showtruck erringen, auch in Ebstorf wählten ihn die Besucher per Abstimmung auf Platz 1.

„Frauen stehen in diesem Männer dominierten Umfeld übrigens den Kollegen in nichts nach“, weiß Nadine Müller, Inhaberin eines Hamburger Fuhrunternehmens. „Es hat sogar seinen besonderen Charme, wenn eine Frau aus so einem riesigen Truck steigt und das sind nicht immer nur die sogenannten „Mannweiber“. Im Gegenteil: Frauen werden von den Männern sehr geschätzt, denn sie lieben ihren Beruf genauso und haben das gleiche technische Verständnis“.