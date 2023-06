Firma entsorgt 2000 Kubikmeter Schlamm aus dem Ebstorfer Mühlenteich

Von: Gerhard Sternitzke

Ein Amphibienfahrzeug mit einem großen Räumschild, zwei Schwimmpontons und einem kleinen Sonnenschutz – das ist der Arbeitsplatz von André Recks. Mit dem Spezial-Wasserfahrzeug hat der 53-jährige Mitarbeiter einer Hamburger Firma für Wasser- und Uferbau am 21. Juni am Ufer des Ebstorfer Mühlenteichs angelegt.

Ebstorf – Bis zum 5. August soll er mit seinem Kollegen auf einem Bagger den verlandenden Teich entschlammen (AZ berichtete).

Über das Wasser haben die beiden ein Stahlseil gespannt. An dem bewegt sich das Fahrzeug, von dem in den siebziger und achtziger Jahren nur drei Exemplare hergestellt wurden, zwischen den Ufern. Dabei wird der Schlamm samt Ästen und anderen sperrigen Hinterlassenschaften mit dem vier Meter breiten Räumschild zusammengeschoben und vom Bagger in Mulden gefüllt, die dann von Lkw auf eine Deponie gefahren werden.



Für die Laster ist der Bürgermeister-Halle-Weg mit Stahlplatten abgedeckt. Dennoch plant der Klosterflecken, den Fußweg anschließend zu sanieren.



Klosterflecken investiert 400.000 Euro

Insgesamt investiert der Klosterflecken 400 000 Euro in die Entschlammung einschließlich Entsorgung. Die Arbeiten werden mit 360 000 Euro aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.



Insgesamt wird mit 2000 Kubikmetern Schlamm gerechnet, der von dem Räumschiff 20 bis 70 Zentimeter tief abgetragen wird, berichtet Recks. Dabei sind die ökologisch wertvollen Schilfgürtel und die Bucht im hinteren Bereich des Mühlenteichs für das Räumkommando tabu. Bei zwei Rettungsaktionen sind bereits die meisten Fische und Muscheln entnommen worden.



Verlandung soll gestoppt werden

„Egal, ob wir Wasser nachfüllen – wir werden mit der Maßnahme eine Verlandung verhindern“, betont Bürgermeister Heiko Senking. Bereits länger sucht der Klosterflecken nach Möglichkeiten, den Wasserspiegel zu stabilisieren, weil der Zufluss über den Oechtringer Graben ausgetrocknet ist. Eine Entnahme von Wasser aus der Schwienau wird von der Umweltbehörde des Landkreises abgelehnt.



Senking hat vorgeschlagen, geklärtes Abwasser aus der Kläranlage zu nutzen, das bislang in die Schwienau geleitet wird. Das soll in einem Becken im Domänenpark gespeichert und dem Mühlenteich zugeleitet werden. „Jeden Tag fließen hunderttausende Liter Abwasser in die Schwienau. Ob das Wasser in die Schwienau läuft oder in den Teich, ist egal“, findet der Bürgermeister. Ist dort genug Wasser vorhanden, läuft es wieder in den Fluss.



Tatsächlich speiste die Schwienau vor der Begradigung in den dreißiger Jahren den Mühlenteich. Schlammräumer Recks hat das Profil des Gewässers mit einer Messlatte untersucht. Dabei ist er in 1,20 Metern Tiefe auch auf das alte Flussbett der Schwienau gestoßen.