Essbares Gemüse

Gruppe „Ebstorf setzt neue Wurzeln“ startet in die neue Gartensaison

Von: Gerhard Sternitzke

Teilen

„Ebstorf setzt neue Wurzeln“: Virginia Noal, Beate Lühr und Heike Puppe (von links) pflanzen gemeinsam junge Grünkohl-, Wirsingkohl- und Kohlrabipflänzchen ein. © Sternitzke, Gerhard

Zusammen geht die Arbeit schnell: Virginia Noal reicht die vorgezogenen Pflänzchen übers zuvor gegrubberte Beet, Heike Puppe pflanzt sie mit geübten Griffen ein. Jemand reicht ihr mit Handschuhen frische Brennnesseln. Die kommen ins Pflanzloch, wo sie den jungen Grünkohl-, Kohlrabi-- und Wirsingkohlpflänzchen beim Verrotten als Wärmequelle und Dünger dienen. Dann gießt sie Beate Lühr an. Bei der Initiative „Ebstorf setzt neue Wurzeln“ hat die Gartensaison begonnen.

Ebstorf – Zehn Aktive sind im vorigen Jahr auf einer zur Verfügung gestellten Rasenfläche auf einem Privatgrundstück gestartet. Sie haben mit Material, das sie vorfanden, Baumstämmen und einem alten Kessel, erste Beete angelegt, haben gemeinsam gesät, gepflegt und geerntet. Das Gießwasser kommt aus der Regentonne. Gedüngt wird mit einem pflanzlichen Präparat. „So einfach wie möglich“, meint Heike Puppe.

Ein Bewusstsein für Regionalität und Saisonalität

„Im Vordergrund steht bei uns die Gemeinschaft“, sagt Virginia Noal. „Es geht uns darum, ein anderes Bewusstsein zu bekommen, was Regionalität und Saisonalität bedeutet.“ Dabei wird nicht nur geerntet, was auf den Beeten wächst. Auch vermeintliche Unkräuter sind häufig essbar. Als Kostprobe bekommt der Berichterstatter eine Löwenzahnblüte in die Hand gedrückt. Man kann sie im Salat verarbeiten, aber auch in Salz einlegen, erklärt Holger Hilmer. „Das ist das, was wir lernen wollen, dass die Natur Vieles zur Verfügung stellt.“ „Und das ohne Konservierungsstoffe“, ergänzt Astrid Strube.



Die, die hier Wurzeln geschlagen haben, wollen nicht unter sich bleiben. Im Gegenteil, die Gruppe hofft, dass der Funke auch auf andere Bürger überspringt. Der kleine Gemüsegarten hat keinen Zaun. Jeder kann nachschauen, wie der Kohl steht. Und zwanglos mitmachen. Immer dienstags um 17 Uhr treffen sich die Aktiven auf dem kleinen Gartengelände an der Wilhelm-Sander-Straße.



Essbares Gemüse

Auch Thomas Müller beteiligt sich an Bodenbearbeitung und Pflanzen. Ihm bedeutet der kleine Garten viel, da er eine Wohnung ohne Garten hat. „Ich habe den Salat abgeschnitten. Da habe ich Ärger bekommen“, erzählt er schmunzelnd. Wenn man die Pflanze stehen lässt, treibt sie nach der Ernte wieder aus, hat er gelernt. „Das Miteinander der Generationen ist wichtig“, kommentiert Virginia Noal. „Das Wissen der alten Generation soll an die Jungen weitergegeben werden.“



Heike Puppe ist in der Gruppe die Autorität. Die Enkelin einer Gärtnerin hat das meiste Fachwissen. Streit über verschiedene Anbauformen gibt es nicht. Notfalls probiert man beides aus. „Das ist Gärtnern: Learning bei Doing“, ist Heike Puppe überzeugt. Man lernt voneinander. „Am Ende sind wir immer einer Meinung“, betont Astrid Strube.



Im Winter haben die Aktiven ihre Treffen im Mehrgenerationenhaus. Inzwischen ist die Gruppe Teil des Heimat- und Kulturvereins, der auch das Saatgut spendiert hat.



Ideen gibt es noch viele in der Gruppe, die sich über Facebook gefunden hat. So überlegen die Aktiven, Saft aus dem Obst der eigenen Gärten zu pressen, und wollen mit der Oberschule zusammenarbeiten. Und dann ist da der Wunsch nach einem größeren Garten. Entdeckt haben sie ihn am Vereinsheim des TuS Ebstorf. Ein Antrag an den Klosterflecken als Eigentümer ist bereits gestellt.



• Ebstorf setzt neue Wurzeln, Info bei Facebook, Kontakt: Astrid Strube, (01 71) 9 19 60 27.