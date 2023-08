Infoveranstaltung wird abgelehnt

Ebstorfer Bauausschuss stimmt für Bauvorschrift zum Schutz des Ortsbildes

Von: Gerhard Sternitzke

Das historische Erscheinungsbild im Ortskern-Ost soll durch eine Bauvorschrift gesichert werden. Neubauten müssen sich dann an die historischen Gebäude anpassen. © Sternitzke, Gerhard

Der Klosterflecken Ebstorf will sein historisches Ortsbild schützen. Der Bauausschuss hat jetzt empfohlen, eine entsprechende Bauvorschrift für den Ortskern-Ost zu erlassen. Diese legt, wenn sie vom Verwaltungsausschuss beschlossen wird, bestimmte Bauformen, Höhen und Materialien für den Bereich zwischen Hauptstraße, Bahnhofstraße, Sprengelstraße und Weinbergstraße fest, damit Neubauten sich besser einpassen.

Ebstorf – Der Anlass für die Regelung: An verschiedenen Stellen wechseln Grundstücke den Eigentümer, Häuser werden abgerissen und Wohnanlagen errichtet. „Fakt ist, dass der Klosterflecken keine Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen“, erklärt Gemeindeingenieur Thorsten Brinck. „Wir müssen aufpassen, dass wir den Ortskern und die Strukturen an den Einfallstraßen erhalten.“

Sieben Meter Traufhöre, traditionelle Dachziegel

Das Gebiet Ortskern-Ost bietet zwar kein geschlossenes Bild, es ist aber noch eine Reihe traditioneller Gebäude in Fachwerk oder Backstein vorhanden, wie Brinck anhand einiger Fotos belegt. „Wir haben einen Baubestand, der sicher erhaltenswert ist“, befindet der Gemeindeingenieur. Bei der Bauvorschrift gehe es nicht darum, Neubauten zu verhindern, sondern bestimmte Regeln vorzugeben. „Damit es sich in die Struktur einfügt und trotzdem neu sein kann.“ So soll die Traufhöhe auf sieben Meter festgelegt werden. Dächer sollen mit traditionellen, nicht glänzenden Dachpfannen eingedeckt werden. Photovoltaikanlagen sollen möglich sein, dürfen aber nicht glänzen.



Für mögliche Pläne der Grundbesitzer bringt das Einschränkungen mit sich. „Das betrifft die Anlieger knallhart“, kritisiert Jens Ziegeler (Wir für Ebstorf), nach eigenen Angaben selbst betroffen. „Das kommt einer Zwangsenteignung gleich, wenn sie nicht mehr frei entscheiden können, was sie mit ihrem Grundstück machen. Nichtglänzende Solaranlagen bedeuteten für die Betroffenen höhere Kosten.“



Verärgert ist auch Moritz Schröder, der das Gebäude der Fleischerei gekauft hat und ein neues Dach mit Photovoltaik plant. „Seit März werde ich vertröstet“, kritisiert er in der Bürgerfragestunde. „Das ist für mich eine mittelschwere Katastrophe. Ich habe ja auch ein Interesse, den Ortskern zu erhalten. Ich möchte das Haus sogar anpassen.“ Geplant ist ein Satteldach, allerdings mit Blechziegeldeckung. Das wäre nach der neuen Bauvorschrift nicht zulässig.



Infoveranstaltung wird abgelehnt

Ziegelers Antrag, zunächst eine Infoveranstaltung für die betroffenen Grundeigentümer durchzuführen, findet keine Mehrheit. Brinck verweist auf den Schutz des Erscheinungsbildes. „Sonst baut jeder, was ihm in den Sinn kommt, dann nimmt er blaue Klinker, gelbe oder weiße Steine.“



Ulf Schmidt (CDU) verweist darauf, dass es schon mehrere Bauvoranfragen für das Gebiet gab. „Es ist sehr wichtig, dass wir unseren schönen Ortskern erhalten.“ Dem stimmt auch Johannes Flügge (SPD) zu: „Wir alle erleben: In Ebstorf wird gebaut und gebaut. Deswegen ist es wichtig, dass es eine Bauordnung gibt.“ In Baugebieten sei es schließlich normal, dass es Gestaltungsvorschriften gibt.