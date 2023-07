Muldenkipper prallt zwischen Velgen und Oetzfelde gegen Baum

Von: Gerhard Sternitzke

Der Muldenkipper, der gegen einen Baum geprallt ist, wird Freitag unter Vollsperrung geborgen. © Privat

Velgen – Schwer verletzt wird Donnerstag ein Lkw-Fahrer, der von der Landesstraße 233 zwischen Velgen und Oetzfelde abkommt. Nach Angaben der Polizei weicht der Mann gegen 14.15 Uhr einem entgegenkommenden Laster aus, der über die Mittellinie fährt. Beim Ausweichen gerät er auf den Seitenstreifen, touchiert mehrere Bäume, rollt den Hang hinunter und prallt frontal gegen eine Buche. Der Verursacher flüchtet.

Das Unfallopfer wird schwer verletzt ins Uelzener Klinikum eingeliefert, befindet sich nach Angaben von Polizeisprecher Kai Richter aber nicht in Lebensgefahr. Für die Bergung mit einem Spezialkran wird die Strecke Freitag in der Zeit von 11 bis 14 voll gesperrt, kündigt der Sprecher an.