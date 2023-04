Ebstorfer Klosterkirche: Eine Beule im Giebel von St. Mauritius

Klosterkammer plant Mauerwerkssanierung

+ © Sternitzke, Gerhard Gerüste an der Ebstorfer Klosterkirche: Das Mauerwerk am Kirchengiebel hinter der Plane weist eine Auswölbung auf. Zudem wurden Risse und Abplatzungen festgestellt. © Sternitzke, Gerhard

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Gerhard Sternitzke schließen

Die weiße Plane vor dem Giebel ist weithin sichtbar. Arbeiter haben Gerüste an Turm und Giebel der Ebstorfer Klosterkirche aufgebaut. Bis zu zehn Metalltreppen geht es in die Höhe, wo sich das Mauerwerk der Kirche über dem Äbtissinenflügel ausgewölbt hat. Die Klosterkammer Hannover, die für die Baulichkeiten der evangelischen Heideklöster verantwortlich ist, lässt die Schäden an dem Gotteshaus aus dem 14. Jahrhundert jetzt genauer untersuchen.

Ebstorf – „Es handelt sich um stark ausgewölbtes historisches Mauerwerk am Westgiebel, das hinsichtlich der Standsicherheit regelmäßig überprüft wird“, teilt die Baudezernentin der Klosterkammer, Christina Lippert, dazu auf AZ-Anfrage mit.

Die „Beule“ steht 30 Zentimeter vor. Sie befindet sich im oberen Drittel des Giebels. „Das Mauerwerk weist beispielsweise Risse und Abplatzungen auf. Weil dort Feuchtigkeit eingedrungen ist, müssen wir nun handeln, um Frostschäden vorzubeugen“, erläutert Christina Lippert.

Es ist unklar, ob die Auswölbung größer geworden ist

Wann die „Beule“ im Mauerwerk von St. Mauritius entstanden und ob sie gewachsen ist, wissen auch die Fachleute nicht. Jedenfalls war sie schon bei einer Reparatur in den 1980er Jahren bekannt. Vergleichende Messungen seien jedoch nicht erfolgt. Falls die Statik des 25 Meter hohen Giebels beeinträchtigt sein sollte, könnte der Giebel zusätzlich mit Mauerankern stabilisiert werden.



Bislang wurde der Schaden nur mit Abstand aus dem Nachbargebäude eingeschätzt. „Der erste Schritt war die Stellung des Gerüstes, um untersuchen zu können, wie groß die Schäden sind. Danach kann das Konzept für die Instandsetzung erarbeitet werden“, erklärt Christina Lippert.



Mauerwerksaustausch an zwei zwei Dritteln der Fassade

„Aufgrund von Vermessungsarbeiten und Erfahrungswissen gehe ich davon aus, dass an bis zu zwei Dritteln der Fassadenfläche ein Mauerwerksaustausch in Kleinflächen und Einzelsteinen sowie die Überarbeitung der Fugen auszuführen sind.“ Auf der Innenseite wird teilweise der Zementputz von früheren Sanierungen entfernt, damit das Mauerwerk besser abtrocknen kann.



Von den Ergebnissen der Untersuchung hängt auch der Zeitrahmen für die Arbeiten ab, die auf rund 160 000 Euro geschätzt werden. Zum Einsatz kommt keine Ware aus dem Baumarkt, sondern Backsteine im Klosterformat.



In den Jahren 2014/2015 lief bereits eine aufwendige Sanierung im Kirchenschiff von St. Mauritius. 9007000 Euro flossen in die Frischekur. Dabei wurden Risse im Mauerwerk verfüllt, neuer Putz aufgetragen, der Bodenbelag teilweise ausgetauscht und die Heizung erneuert.



Zur Bauzeit war die Anlage ein Benediktinerinnenkloster. Untersuchungen am Dachstuhl der Kirche haben das Jahr 1385 für die Fällung des Holzes ergeben. Errichtet wurde die Klosteranlage im Stil der Backsteingotik.