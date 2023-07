Revierförster Malte Dicke gibt in Ebstorf den besten Schuss ab

Von: Monika Buhr

Revierförster Malte Dicke (rechts) ist neuer Ebstorfer Schützenkönig in Vertretung des Staatsoberhaupts. Neben ihm Gildehauptmann Peter Meyer, der den zweitbesten Schuss abgab. © Freier Mitarbeiter: Buhr

Ebstorf hat einen neuen Schützenkönig. Malte Dicke wurde am Donnerstag als neue Majestät der Schützengilde proklamiert. Der 32-jährige Leiter der Revierförsterei Bobenwald in Vinstedt übernimmt das Amt in Vertretung keines anderen als des Bundespräsidenten. Diese kurios anmutende Regelung der Gilde hat eine mehrhundertjährige Geschichte.

Ebstorf – „Die Teilnahmepflicht am Schützenfest stand schon in meiner Stellenausschreibung“, berichtet der Förster. Seit dem Jahr 1746 gilt beim Ebstorfer Schützenfest, dass der leitende Förster als Vertreter des jeweiligen Staatsoberhauptes – damals also des Herzogs und später des Königs und des Kaisers – den ersten Schuss auf die Königsscheibe abgibt.

Dicke ist in Vinstedt aufgewachsen und hat in Ebstorf Kindergarten, Schule und Sportverein besucht. Schon als Kind hat er sich gern in der Natur aufgehalten. Nach seinem Abitur im Forstwirtschaftszweig der Ebstorfer Georgsanstalt hat er das Forststudium in Göttingen aufgenommen und 2012 erfolgreich beendet. Seit Dezember 2017 ist er bei den Niedersächsischen Landesforsten im Einsatz.



In seiner Zeit an der Georgsanstalt war Dicke 2009 Schülerschützenkönig. Für die Eröffnung des Königsschießens musste die Einstellung des Gewehrs zweimal nachkorrigiert werden, bevor dann der grandiose Treffer gelang. Insgesamt war es Dickes vierte Teilnahme am Schützenfest.



In Ebstorf ist es die dritte Königswürde für ein Staatsoberhaupt, nachdem Förster Karsten Lührs 2007 für Bundespräsident Horst Köhler und im 19. Jahrhundert ein Förster für Kaiser Wilhelm I. ins Schwarze getroffen haben. Die Schützengilde hofft nun, Präsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin besuchen zu dürfen.