Senking will Ebstorfer Mühlenteich über Pumpleitung auffüllen

Von: Gerhard Sternitzke

Ein Pumpwerk könnte geklärtes Abwasser in den Domänenpark leiten, um den Mühlenteich zu füllen. © Imago

Schon zweimal mussten Fische und Muscheln aus dem Ebstorfer Mühlenteich gerettet werden. Was fehlt, ist ein Zulauf (AZ berichtete). Ebstorfs Bürgermeister Heiko Senking (UWG) schlägt jetzt vor, Abwasser aus der Ebstorfer Kläranlage zu nutzen, um eine zuverlässige Wasserversorgung herzustellen.

Ebstorf – „Unser Vorschlag wäre, mit Hilfe eines Pumpwerkes das gereinigte Abwasser aus der Kläranlage, was derzeit direkt in die Schwienau gepumpt wird, in den Domänenpark zu pumpen, dort einen sogenannten Polder zu etablieren, der sein Wasser in den Öchtringer Graben abgibt, der wiederum im Mühlenteich mündet“, erklärt Senking. „Dieser gibt dann, bei Erreichen des Höchstpegels, sein Wasser zurück in die Schwienau.“

Vorbild für andere Gemeinden?

Auf diese Weise werde der Weg von der Kläranlage zur Schwienau nur verlängert und gleichzeitig eine künstliche Wasserentnahme vermieden, betont der Bürgermeister. Der Graben werde wieder zum Leben erweckt. „Flora und Fauna würden sich sicher bei dieser angedachten Vorgehensweise auch hervorragend entwickeln“, ist Senking überzeugt. Als Pilotprojekt könne diese Art der Wasserversorgung auch Vorbild für andere Gemeinden sein. Senking: „Wasser muss so lange, wie es geht, vor Ort bleiben. Wir brauchen es hier dringend.“



Der Vorschlag muss nun zunächst mit den Genehmigungsbehörden und der Politik abgestimmt werden. Die Gruppe SPD/Grüne begrüßt den Vorschlag.



Mühlenteich wird entschlammt

Zunächst steht eine Sofortmaßnahme an. Ab dem 19. Juni wird der Mühlenteich von einer beauftragten Firma entschlammt, kündigt der Bürgermeister an. Die Maßnahme wird mehrere Wochen dauern.

Gruppe SPD/Grüne befürwortet Idee

„Bei zu beobachtenden sinkendem Grundwasserspiegel auch in unserer Region ist es grundsätzlich sehr wichtig, die erheblichen Wassermengen aus den Kläranlagen nicht nur in die Flüsse ablaufen zu lassen, sondern dies vor Ort zu halten und wenn möglich auch dem Grundwasser zuzuführen“, meint Gruppensprecher Hans-Peter Hauschild. Der Polder würde auch der Versickerung dienen.



„Diese Projektidee muss nun fachplanerisch bearbeitet und mit Kosten hinterlegt werden.“ Gleichzeitig müsse der Klosterflecken nach Förderprogrammen suchen. „Das Pumpwerk muss nach unserer Ansicht natürlich energiesparend und klimaneutral, gegebenenfalls mit Solarenergie betrieben werden“, fordert Hauschild.



Als Sofortmaßnahme wird der Mühlenteich, wie angekündigt, entschlammt. Dazu wird in der nächsten Woche am Bürgermeister-Halle-Weg eine Baustelle eingerichtet. „Maschinell wird der Schlamm in Richtung des Weges transportiert und dann mittels Bagger auf Lkws verladen“, erklärt Bürgermeister Senking und betont: „Dadurch, dass der Grüngürtel im gegenüberliegenden Teil nicht angetastet wird, haben verbliebene Tiere ausreichend Fluchtmöglichkeiten.“



Die Maßnahme soll je nach Witterungsverlauf mehrere Wochen dauern. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Bürgermeister-Halle-Weg saniert.