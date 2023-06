Hybro Saatzucht Wulfsode entwickelt neue Roggensorten für die Zukunft

Von: Gerhard Sternitzke

Hybro-Forschungsleiterin Dr. Dörthe Siekmann zeigt auf dem Forschungsfeld bei Wulfsode den Unterschied zwischen normalem Roggen und der Kurzhalm-Sorte. © Sternitzke, Gerhard

„Hast Schwarzbrot im Magen und Sonne im Bauch“: Kein richtiges Schwarzbrot kommt ohne Roggen aus. Das Getreide mit den bläulich-grünen Halmen hat Tradition im Norden Europas, weil es mit seinen ausgeprägten Wurzeln mit sandigen Böden und Dürre auskommt. Im Klimawandel kommt dem Roggen dank dieser Eigenschaften eine besondere Bedeutung zu. Bei der ausschließlich auf Roggen spezialisierten Hybro Saatzucht in Wulfsode arbeitet man daran, dieses Getreide noch weiter an die Klimaveränderungen anzupassen.

Wulfsode – Auf dem Versuchsfeld zwischen Wulfsode und Schatensen sind die verschiedenen Sorten wie im Garten aufgereiht. Die Halme in einem der Beete sind 30 bis 40 Zentimeter kürzer als die der Pflanzen nebenan. „Die Halbzwerge haben eine ausgeprägte Dürretoleranz“, berichtet Forschungsleiterin Dr. Dörthe Siekmann. Fast noch wichtiger: Die kurzen Halme halten Starkregen, wie er verstärkt auftritt, besser stand. Chemische Wachstumsregler werden dadurch überflüssig gemacht. „Wir wollen, dass der Landwirt weniger oft aufs Feld fahren muss“, betont der Leiter der Station Wulfsode, Dr. Norbert Schulz.

Bis eine neue Sorte auf den Markt kommt – bei den „Zwergen“ soll es 2025 soweit sein, vergehen in der Regel zehn bis zwölf Jahre. Bei der Hybridzüchtung werden sieben Generationen Inzucht betrieben, bevor eine andere Linie eingekreuzt wird. Damit kein fremder Pollen das Ergebnis verfälscht, werden die Getreideblüten mit Tütchen bedeckt. Die Hybridsorten sind deutlich ertragreicher, lassen sich jedoch nicht auf natürlichem Weg vermehren.



Deutlich beschleunigt wird die Zucht jetzt, speziell für Resistenzen, durch sogenannte Marker. Dabei wird die DNA erfolgversprechender Pflänzchen – wie etwa der mit kurzen Halmen – nach zwölf bis 13 Tagen in einem beauftragten Labor analysiert und im Erbgut markiert. So können Nachkommen, die das Gen enthalten, für die weitere Zucht ausgewählt werden. Gentechnik setzt das Unternehmen nicht ein, betont Stationsleiter Schulz. Es würden keine Gene ausgeschnitten oder in die Zeilen eingeschleust. Damit die neuen Sorten einmal im Norden angebaut werden können, werden sie zunächst in Italien vermehrt. Weil dort Roggen ein Exot ist, ist man sicher vor fremdem Pollen. Insgesamt vermehrt Hybro Saatgut in 15 Ländern und vermarktet es mithilfe der Saatenunion in 25 Staaten, darunter neuerdings auch in Kanada.



Im vorigen Jahr wurde beim Versuchsfeld eine neue Saatguthalle mit Labor eingeweiht (AZ berichtete). Und Stationsleiter Schulz kündigt an: „Wir werden weiter investieren am Standort.“ Geplant ist in Wulfsode eine kleine Halle für Technik wie den Mini-Mähdrescher. In zwei Jahren soll eine Reinigungslinie für Versuchssaatgut folgen.



Ziel im Klimawandel muss es sein, mit weniger Düngung, Beregnung, Pflanzenschutzmittel und damit insgesamt mit weniger Überfahrten auf den Äckern auszukommen. „Aber es ist ein langer, schwieriger Prozess“, betont Dörthe Siekmann. Was sofort hilft, ist eine Ausweitung des Roggenanbaus. Denn der verursacht schon heute 20 Prozent weniger Treibhausgasemissionen als Weizen.