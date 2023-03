Dräger-Stiftung plant in Ebstorf inklusives Wohnprojekt

Helmut Dräger (links) und Edmund Bode vor der ehemaligen Tierarztpraxis in Ebstorf. Das Gebäude soll Gemeinschaftshaus bei einem inklusiven Gemeinschaftswohnprojekt der Eleonore-Dräger-Stiftung werden. © Sternitzke, Gerhard

Ebstorf – Kein Anruf, keiner, der an der Haustür klingelt, auch der Briefkasten bleibt leer – Einsamkeit kann krank machen. Dabei geht es auch anders. In Ebstorf plant die Eleonore-Dräger-Stiftung jetzt ein Gemeinschafts-Wohnprojekt, in dem keiner allein bleiben soll.

Auf dem Gelände der ehemaligen Tierarztpraxis an der Georg-Marwede-Straße 17 sollen für drei Millionen Euro drei gestaffelte Häuser mit mindestens zwölf Wohnungen entstehen. Bei einem Tag der offenen Tür am Sonnabend, 1. April, stellt die Stiftung das Projekt im späteren Gemeinschaftshaus, der Praxis, der Öffentlichkeit vor.

Vorbild ist die Hofgemeinschaft Alter Kirchweg in Altenebstorf (AZ berichtete). „Wir unterstützen uns gegenseitig“, berichtet Edmund Bode. Die Bewohner kochen und essen zusammen, sie machen gemeinsam Yoga, und jeder übernimmt nach Fähigkeiten und Vorlieben Aufgaben wie Küche, Garten oder Reparaturen. „Das ist spannend, ob das hier auch gelingt“, meint der frühere Erzieher und Sozialpädagoge. „Die müssen sich finden. Es müssen sich nicht alle lieben, aber sie sollen sich respektieren und einen Blick füreinander haben.“



Eingeschränkte und nicht eingeschränkte Menschen leben zusammen

In Ebstorf will die Stiftung nun ein besonderes Konzept realisieren. „Wir machen etwas Neues: ein inklusives Projekt, in dem Behinderte und Nicht-Behinderte mit einer Assistenz leben“, erklärt Helmut Dräger für die Stiftung. „Es gibt Menschen mit Behinderung, die nicht in ein Heim gehören, die oft nur körperlich behindert sind. Und es gibt Menschen, die nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten können. Diese Menschen wollen wir in der Wohngemeinschaft zusammenführen.“ Dabei soll keine Pflege übernommen werden – es geht um Unterstützung und menschliche Nähe. Begleitet werden sollen sie von Sozialarbeitern.



Erste Interessenten für das Projekt gibt es schon. „Wir müssen jetzt feststellen, welcher Wohnbedarf da ist“, sagt Dräger. Auch Familien sollen hier wohnen können. Alle Wohnungen sollen rollstuhlgerecht und barrierefrei sein. Ober- und Dachgeschoss sind per Aufzug und über eine Galerie erreichbar. Die ehemalige Praxis wird zum Gemeinschaftshaus mit Küche, Gemeinschaftsraum und einem Zimmer etwa für Tischtennis.



Dräger möchte noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten beginnen, bis Ende 2024 soll die Anlage dann fertiggestellt werden. Auf der 2300 Quadratmeter großen Außenfläche sollen Garten und Spielplatz entstehen.



Pech für die Stiftung: Beantragte Fördermittel der NBank fließen nicht. Für Dräger unverständlich wird von der staatlichen Förderbank moniert, dass auch Nicht-Behinderte in das Wohnprojekt einziehen sollen, erzählt er. Das innovative Wohnprojekt soll daran aber nicht scheitern.



Tag der offenen Tür

Beim Tag der offenen Tür gibt es von 13 bis 17 Uhr Informationen zu dem Projekt, und eine Ausstellung der Bundesvereinigung Forum gemeinschaftliches Wohnen wird gezeigt. Am Sonntag, 2. April, wandert die Ausstellung in die Hofgemeinschaft Alter Kirchweg in Altenebstorf, wo es ebenfalls von 13 bis 17 Uhr Führungen gibt. Bewohner und Mitarbeiter beantworten bei Kaffee und Kuchen Fragen.