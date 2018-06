Der Flecken Ebstorf bezuschusst Ausbau von Ferienwohnungen – großzügig!

Wer in Ebstorf Wohnraum zu Ferienwohnungen ausbaut, kann vom Klosterflecken Ebstorf eine Förderung bekommen, wenn er vor Beginn der Bauarbeiten einen Antrag stellt. So sehen es entsprechende Förderrichtlinien vor. Teile der Fleckenpolitik sehen das allerdings nicht so eng und gewährten jetzt auch außer der Reihe einen Zuschuss.

