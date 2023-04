EIL: Explosion bei Arbeiten in der Biogasanlage in Altenebstorf

Von: Lars Becker

Teilen

Bei Arbeiten an der Biogasanlage in Altenebstorf - hier ein Bild aus dem Oktober letzten Jahres - ist es nach Polizeiangaben zu einer Explosion gekommen. © Gerhard Sternitzke

Gegen 10.45 Uhr ist es in der Biogasanlage in Altenebstorf zu einer Explosion gekommen. Wichtigste Nachricht: Es gibt offenbar keine Verletzten.

Altenebstorf - Bei Arbeiten an der Biogasanlage in Altenebstorf ist am Freitagvormittag zu einem gravierenden Zwischenfall gekommen: Aus derzeit noch ungeklärter Ursache ereignete sich gegen 10.45 Uhr eine Explosion.

Kai Richter, Pressesprecher der Polizei, spricht davon, dass Zeugen von einer Druckwelle sprechen, die sie gespürt haben. Es gibt einen erheblichen Sachschaden, der nach ersten vorsichtigen Schätzungen mindestens im sechsstelligen Bereich liegen soll.

Wichtigste Nachricht: Es sind offenbar keinen Personen verletzt worden. Die Unglücksstelle ist weiträumig abgesperrt worden, Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, ebenso Fachkräfte.

Beispielsweise das Waldemar Ebstorf bezieht zu 100 Prozent die benötigte Heizenergie aus dem Wärmenetz der Biogasanlage Altenebstorf. Die zehn beteiligten Landwirte hatten die Leistung der Anlage im Herbst 2022 um 20 Prozent auf 950 Kilowattstunden hochgefahren.

Drei Wochen brauchten die Landwirte, um die Leistung ihrer Anlage hochzufahren, die mit 40 Prozent Mais, 22 Prozent Zuckerrübenschnitzeln, 22 Prozent Schweinegülle und 16 Prozent Geflügelmist betrieben wird. 54 Tonnen Material wandern täglich über eine Förderschnecke in den sogenannten Fermenter.