Exhibitionist auf Edeka-Parkplatz: 26-Jähriger entblöst sich in der Öffentlichkeit

pm/jsf Ebstorf. Am Samstagabend kam es zu einem Vorfall mit einem Exhibitionisten auf einem Edeka-Parkplatz in Ebstorf.

Der 26-Jährige entblößte sich am frühen Samstagabend auf dem Edeka-Parkplatz in Ebstorf in der Öffentlichkeit und zeigte anwesenden Passanten sein Glied. Laut Zeugen habe der Mann dann vor einer 30-jährigen Frau angefangen zu masturbieren. Nachdem er in der Folge von deren Freund energisch darauf angesprochen worden sei, dies zu unterlassen, habe er sich wieder komplett bekleidet und habe sich in Richtung Bahnhof Ebstorf entfernt. Durch die zwischenzeitlich informierte Polizei konnte der Übeltäter kurze Zeit später gestellt und dessen Personalien aufgenommen werden.

Außerdem wurde ein Alkoholtest bei dem Mann durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,58 Promille. Zudem muss der Mann jetzt mit einer Strafanzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses rechnen.