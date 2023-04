Bürgerentscheid zu Kaufhaus Kort: So eindeutig hat Ebstorf abgestimmt

Von: Lars Becker

Bis 18 Uhr konnten sich 4502 Ebstorfer am Bürgerentscheid in Sachen ehemaliges Kaufhaus Kort beteiligen. Dann wurden die Stimmen – hier im Rathaus – ausgezählt. © Oliver Huchthausen

4502 Einwohner des Klosterfleckens Ebstorf ab 16 Jahren sind aufgerufen gewesen, in einem Bürgerentscheid über die Zukunft des ehemaligen Kaufhauses Kort abzustimmen. Das Ergebnis am Sonntag war eindeutig - alle Details gibt es hier.

Ebstorf - Der erste Bürgerentscheid in der Geschichte Ebstorfs hatte am Sonntag ein eindeutiges Ergebnis: 1126 Bürger, die aktiv darüber abgestimmt haben, ob der Klosterflecken das ehemalige Kaufhaus Kort erwerben soll, haben sich dagegen entschieden. Das entspricht 69,7 Prozent. Nur 489 Bürger stimmten für den Kauf (30,3%), vier Stimmen waren ungültig. Die Beteiligung am Entscheid lag bei 35,96 Prozent (1619 von 4502 Bürgern ab 16 Jahren).

Unterm Strich steht eine in der Deutlichkeit kaum erwartete Niederlage für die Initiative „Zukunft für Kaufhaus Kort“ und ein Erfolg für die Gegeninitiative, die mit den hohen Kosten der Instandsetzung des 110 Jahre alten Gebäudes argumentiert hatte.



Trend zum „Nein“ deutet sich früh an

Von 8 bis 18 Uhr waren die fünf Abstimmungslokale in Rathaus, Feuerwehrhaus, Mauritiusschule, Oberschule und im Bestattungshaus Schröter geöffnet. Überall schaute Bürgermeister Heiko Senking (UWG) vorbei, der sich stets neutral verhalten hatte.

Aus der Mauritius-Schule (213 Stimmen/32,4% Ja, 67,6% Nein), dem Feuerwehrhaus (360 Stimmen/30,1% Ja, 69,9% Nein) und dem Bestattungshaus (208 Stimmen/30,3% Ja, 69,7% Nein) gaben die Ergebnisse ab 18.20 Uhr den Trend vor. Auch in der Oberschule (240 Stimmen/30,1% Ja, 69,9 % Nein) setzte der sich fort.

Enger war es nur im Rathaus (151 Stimmen/45% Ja, 55% Nein). Bei der Auszählung der 447 noch eindeutigeren Briefstimmen (24,5% Ja, 75,5% Nein) dauerte es dann mehr als eine Stunde länger. Erst um 19.37 Uhr war das Ergebnis vollständig.



