Melzinger Familie schätzt Charme des alten Gebäudes von 1857

Von: Gerhard Sternitzke

Bianca Widling vor ihrem neuen Zuhause, der alten Melzinger Dorfschule von 1857: „Es war ein Herzensprojekt“, sagt die Mutter von vier Kindern. © Sternitzke, Gerhard

„Wir sind noch nicht ganz fertig“, sagt Bianca Widling entschuldigend. Seit dem vorigen Jahr lebt die 40-Jährige mit Mann Marcus (45) und vier Kindern in der alten Schule in Melzingen. Von 1857 bis 1972 wurde hier „gepaukt“, anschließend Kinder im Kindergarten betreut.

Melzingen – So lernen die Widlings jetzt viele Melzinger kennen, die mit dem Backsteingebäude Kindheitserinnerungen verbinden. Und Kindergeschrei ist nun wieder zu hören, denn die Montessori-Pädagogin bietet regelmäßig Mutter-Kind-Kurse an. Deshalb kommen jetzt wieder jede Woche 50 Kinder in die Schule. „Ich habe gerne Trubel um mich“, sagt Bianca Widling. „Ich kann keinen Stillstand vertragen.“

Durch die Diele mit der Treppe geht es ins alte Klassenzimmer, das später nach Bau eines neuen Gebäudes als Turnhalle genutzt wurde. Bianca Widling schätzt die hohe Decke und die großen Fenster. Von nicht perfekt kann hier allerdings keine Rede sein. Der Raum ist mit weißen Möbeln im Retrostil eingerichtet.



Der Blick geht in den verwilderten Garten. Hier sollen die vier Kinder – drei Jungen und ein Mädchen im Alter von vier bis zwölf Jahren – aufwachsen, ohne dass sich Nachbarn an Geschrei stören könnten. Ein 1500 Quadratmeter großer Garten schafft den Freiraum. Ihn will die Familie im Herbst anpacken. Als erste Maßnahme wurde ein Beet mit Salat und Tomaten angelegt.



Aufs Land ziehen, das war der Traum der Familie. Die alte Schule gefiel dem Ehepaar auf Anhieb. „Das war ein Herzensprojekt“, erzählt Bianca Widling. „Ich könnte nie in einem Neubau leben. Das Haus hat Charme. Ich war entzückt von den Lehmwänden.“ In der Diele wurden nach alter Art gemusterte Zementfliesen verlegt. Die hohen Räume sind allerdings beim Fensterputzen eine Herausforderung.



Beim Renovieren haben alle Familienmitglieder mitgeholfen. „Der Jüngste hat mehr Tapete abgerissen als alle anderen“, erzählt die Mutter. „Und der Älteste hat sein Zimmer selbst gestrichen.“ Sie selbst hat viele Räume gestrichen, ihr Mann Marcus den Parkettboden geschliffen. „Dass es so viel Arbeit ist, haben wir uns nicht vorgestellt“, erzählt sie. „Mein Mann und ich haben in den Monaten jeder zehn Kilo abgenommen.“



Dafür kann sich die Familie nun auf 360 Quadratmetern ausbreiten. Die Kinder haben unterm Dach ihre Zimmer. Und ihren Arbeitsplatz, einen Raum für die Kurse, hat Bianca Widling im neuen Zuhause. Geheizt wird übrigens mit Biogas aus der Nachbarschaft.