Auch ohne Denkmalschutz unter Genehmigungsvorbehalt

Das Ebstorfer Kaufhaus Kort als Baudenkmal?

Von: Gerhard Sternitzke

Teilen

Das Kaufhaus Kort in Ebstorf steht bislang nicht im Denkmalverzeichnis. Das Landesamt für Denkmalpflege prüft derzeit, ob es sich trotzdem um ein Baudenkmal handeln könnte. © Sternitzke, Gerhard

Wer durch Ebstorf geht, begegnet der Geschichte auf Schritt und Tritt. Kloster, Domänenplatz und ihre Umgebung sind Spiegel der Vergangenheit. Das Kaufhaus Kort aus den Jahren 1912/13 ist dagegen jung, aber es erzählt schon eine Geschichte über den Handel auf dem Land. Nachdem sich eine Mehrheit von 70 Prozent im Bürgerentscheid gegen einen Erwerb durch den Klosterflecken ausgesprochen hat, bleibt die Zukunft des Gebäudes, das eigentlich abgerissen werden sollte, weiter unklar. Offiziell ist es nicht denkmalgeschützt. Das könnte sich aber ändern.

Ebstorf – Das niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege führt das Gebäude samt Speicher als Prüffall, wie eine AZ-Anfrage bei der Behörde ergab.

Zwar sei das Objekt nicht im Verzeichnis der Kulturdenkmale eingetragen, heißt es in der Antwort. „Damit ist aber grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass es sich dennoch um ein Baudenkmal handeln könnte. Denn auch Objekte, die nicht eingetragen sind, können Denkmale sein, wenn sie die im Paragrafen 3 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz aufgeführten Kriterien – geschichtliche, künstlerische, wissenschaftliche und städtebauliche Bedeutung – erfüllen und ihr Erhalt deshalb im öffentlichen Interesse liegt“, teilt Behördensprecher Tobias Wulf mit. „Der gesetzliche Schutz besteht schon dann, wenn ein Objekt unter den Gesetzesbegriff des Kulturdenkmals fällt.“



Um in solchen Verdachtsfällen Rechts- und Planungssicherheit zu erlangen, empfehle es sich für den Eigentümer, Kontakt zur Unteren Denkmalschutzbehörde beim Landkreis aufzunehmen, die dann das Landesamt einschalte. „Nach erfolgter Ortsbesichtigung, Literaturrecherche und Abstimmung mit den Kolleginnen der Inventarisation wird über die Denkmaleigenschaft entschieden“, erklärt Wulf.



Auch ohne Denkmalschutz unter Genehmigungsvorbehalt

Selbst wenn die Prüfung als Baudenkmal negativ ausfällt, steht ein Abriss unter Genehmigungsvorbehalt, wenn sich das Gebäude in der Umgebung von Baudenkmalen befindet. „In der Umgebung des betreffenden Gebäudes in der Lüneburger Straße 18 befinden sich mehrere denkmalgeschützte Anlagen, sodass dieser Genehmigungsvorbehalt anzuwenden ist“, stellt Wulf klar. Das Kaufhaus liegt im unmittelbaren Umfeld des Klosters und der historischen Gebäude am Kirchplatz. Auch an der Lüneburger Straße gibt es mehrere denkmalgeschützte Gebäude, darunter die ehemalige Oberförsterei. Zuständig sei die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Uelzen.



Der Rat der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf hatte beschlossen, den Speicher als Mensa für die Mauritius-Schule umzubauen, das Kaufhaus aber abzureißen. Das Geld für den Abriss steht aber noch nicht im Haushalt. Die Grünen haben beantragt, die Immobilie vorrangig zu verkaufen, falls eine Nutzung als Grundschulmensa, Bücherei oder Archiv ausgeschlossen wird.