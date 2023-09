Wollte nur „Pilze suchen“ im Kreis Uelzen – Betrunkener steckt mit VW in Gebüsch fest

Polizei stellt Führerschein sicher

+ © Polizei Für den Fahrer dieses VW Golf ging es weder vor noch zurück. Anwohner riefen die Polizei © Polizei

Von Michael Koch

„Pilze-Suchen auf Abwegen“ titelt die Polizei in ihrem Bericht zu diesem Vorfall im Kreis Uelzen, genauer: in Hanstedt I, der sich am Montag, 4. September, ereignete:

pm Hanstedt I-Teendorf – Alkoholisiert und unter Medikamenteneinfluss war der Fahrer dieses VW Golf jetzt im Kreis Uelzen unterwegs. Ganz tief in einem Gebüsch hatte sich der 50 Jahre alte Fahrer am Montagabend in Teendorf festgefahren.

Anwohner bemerkten gegen 18.15 Uhr den Mann mit seinem Pkw, der mit lautem Motorengeräusch und Vollgas versuchte das Fahrzeug wieder herauszubekommen. Auf die Situation angesprochen gab der Mann an „Pilze suchen zu wollen“.

Alarmierte Polizeibeamte stellten bei dem VW-Fahrer eine starke Alkoholisierung sowie Medikamenteneinfluss fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sichergestellt.