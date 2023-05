UPDATE: In Ebstorf tritt kein Gas mehr aus -Verkehr rollt halbseitig an Baustelle vorbei

Von: Lars Becker

In Ebstorf hat ein Bagger die Hauptgasleitung beschädigt. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bei Bauarbeiten in der Bahnhofstraße in Ebstorf ist am Dienstagmorgen die Hauptgasleitung beschädigt worden. Inzwischen tritt kein Gas mehr aus, der Verkehr wird halbseitig per Ampel an der Baustelle vorbeigeführt.

[UPDATE 13.05 UHR] Ebstorf - In der Bahnhofstraße Ebstorf ist es an der Hauptgasleitung bei Baggerarbeiten zu einem Gasrohrbruch gekommen. Anfänglich strömte am Dienstag viel Gas aus. Inzwischen wird seitens der Feuerwehr nicht mehr vor austretendem Gas gewarnt.

Polizeisprecher Kai Richter sagt: „Seit 13 Uhr wird der Verkehr halbseitig per Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Es tritt kein Gas mehr aus. Die Reparaturarbeiten laufen weiter.“

Er hatte schon am Vormittag im AZ-Gespräch erklärt, dass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt. Denn durch Ebstorf führt bekanntlich seit heute die offizielle Umleitungsstrecke für alle, die aus Richtung Lüneburg (Norden) kommen und in Richtung Uelzen unterwegs sind. Der erste Bauabschnitt befindet sich in Melbeck.

Vor Ort war eine Umleitung eingerichtet worden, die ab Ebstorf über Vinstedt und Barum zurück zur B4 führt. Energieversorger SVO, Straßenmeisterei und Polizei sind vor Ort.

Im Bereich der Bushaltestelle in der Ebstorfer Bahnhofstraße war bereits seit einigen Tagen gearbeitet worden.

Feuerwehr warnte über die App des Bundes

Über die Bürger- Informations & Warn App (Biwapp) war seitens der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle Uelzen eine Warnmeldung veröffentlicht worden. Darin hießt es:

„In 29574 Ebstorf ist es im Bereich der Bahnhofstraße zu einem Schadensereignis gekommen. Dabei wird Gas freigesetzt, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Wenn Sie sich im betroffenen Bereich befinden, begeben Sie sich sofort in geschlossene Räume. Schließen Sie Fenster und Türen. Schalten Sie die Lüftungs- und Klimaanlagen ab. Informieren Sie Ihre direkten Nachbarn. Halten Sie die Notrufnummern von Feuerwehr und Polizei für Notrufe frei.“

Kurz nach 13 Uhr wurde auch diese Warnmeldung aufgehoben. Wie lange die Reparaturarbeiten dauern, ist nicht vorherzusagen.