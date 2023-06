Architekt stellt Planungen für den Kita-Neubau in Hanstedt vor

Von: Theresa Brand

So könnte die Kita aussehen, die in Hanstedt an der Dorfstraße entstehen soll. © Privat

Wie soll die neue Kita aussehen, die im Ortskern in Hanstedt gebaut wird? In der Ratssitzung wurden nun die ersten Pläne für das Gebäude an der Dorfstraße vorgestellt. Hier sollen Betreuungsplätze für 50 Kinder entstehen.

Hanstedt – Noch ist nichts in Stein gemeißelt. Doch die ersten Entwürfe für den Kita-Neubau in Hanstedt (AZ berichtete) sind fertig und wurden nun in der Sitzung des Gemeinderats vom Architekturbüro vorgestellt.



Auf dem rund 2100 Quadratmeter großen Grundstück mitten im Ortskern an der Dorfstraße soll der Neubau entstehen. Das L-förmige Gebäude soll Platz für zwei zusätzliche Gruppen mit jeweils 25 Kindern bieten. Geplant ist, dass jede Gruppe einen Gruppenraum, einen Ruheraum und Sanitäreinheiten bekommt. Dabei liegt die Raumgröße der Gruppenräume bei 55 Quadratmetern, also größer als die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgröße. Zudem ist ein Bewegungsflur geplant, auf dem die Kinder auch im Gebäude toben können sowie eine barrierefreie Toilette.



Lagerräume, Leitungsbüro, Mitarbeiterraum, Hauswirtschaftsraum, Mitarbeitertoilette und Küche liegen ebenfalls im Untergeschoss. Ein „Stiefelgang“ bildet den Übergang zum Spielgelände im hinteren Teil des Grundstücks. Eine Terrasse mit Überdachung bietet Schattenplatz im Sommer.



Anders als zunächst vorgesehen, soll ein Obergeschoss errichtet werden, das über eine Treppe erreichbar ist. Die Nutzung der Flächen ist noch nicht festgelegt. „Falls der Bedarf weiter steigt, könnte dort beispielsweise ein Hort eingerichtet werden“, erklärt Bürgermeister Karl-Otto Menk. „Dort könnte aber auch eine Wohnung für eine Mitarbeiterin oder Auszubildende eingerichtet werden – wir halten uns erst einmal so viele Optionen offen wie möglich.“



Auf dem Dach sind Photovoltaikanlagen vorgesehen. Geheizt werden soll mit einer Wärmepumpenanlage, um das Gebäude nachhaltig und energetisch auf neuestem Stand zu errichten. „Wir wollen möglichst so bauen, dass keine Instandhaltungskosten in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommen“, erläutert der Architekt. Für den Neubau selbst werden die Kosten aktuell auf rund 1,6 Millionen Euro geschätzt, von denen mindestens 50 Prozent aus Fördermitteln finanziert werden sollen.



Langfristig gesehen könnte das Gebäude auch anderweitig genutzt werden, etwa wenn weniger Bedarf an Kita-Plätzen bestünde. Durch eine einfache Trennung könnte so neben einer Kita-Gruppe ein Gemeindebüro eingerichtet werden oder Ähnliches.



Bedenken vonseiten der Anwohner gibt es bezüglich des erhöhten Verkehrsaufkommens. Die Einrichtung einer Tempo-30 Zone sei im Gespräch, erklärt Menk. Er hoffe zudem, dass durch die zentrale Lage viele Eltern ihre Kinder zu Fuß in die Kita bringen würden.



Der Rat entscheidet schließlich einstimmig, in die zweite Phase der Planung zu gehen und die Auftragsvergabe vorzubereiten.