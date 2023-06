Amerikalinie West: Bekommt Ebstorf eine Unterführung?

Von: Gerhard Sternitzke

Der verschlafene Bahnhof Brockhöfe – hier fährt ein Start-Nahverkehrszug ein – wird zum Kreuzungsbahnhof. Zwei zusätzliche Gleise werden gebaut. Bereits 2025 wird der Bahnsteig erneuert und barrierefrei gestaltet. © Sternitzke, Gerhard

Es geht beschaulich zu auf der Bahnlinie Uelzen-Langwedel. Alle 40, 50 Minuten hält ein Zug der Bahntochter Start im Ebstorfer Bahnhof. Die Bahnhofsgebäude im Klosterflecken und in Brockhöfe sind schon lange privatisiert. Die Fahrgäste müssen am Fahrsteig warten. Daran wird sich nichts ändern, aber die eingleisige Strecke soll technisch aufgerüstet werden. Die Verbindung wird elektrifiziert.

Ebstorf/Bahnhof Brockhöfe – Die Umsetzung soll Mitte der 2030er Jahre beginnen, teilt eine Bahnsprecherin auf AZ-Nachfrage mit.

Die Maßnahme im Rahmen des Großprojekts Alpha-E soll die Fahrzeit für die Nahverkehrszüge zwischen Uelzen und Langwedel bei Bremen um acht Minuten verkürzen. Für den Güterverkehr soll eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern erreicht werden. Nötig sind dafür acht neue Kreuzungsbahnhöfe.



So soll das Überholgleis im Ebstorfer Bahnhof auf 740 Meter verlängert werden, informiert die Bahnsprecherin. Im Bahnhof Brockhöfe entstehen zwei neue Gleise südlich der bestehenden Anlagen. Auch die Leit- und Sicherungstechnik wird dabei erneuert



Künftig 30 Güterzüge am Tag

Ziel des Bahnprojekts Alpha-E ist, die bestehende Hauptstrecke Hamburg-Hannover zu entlasten. So sollen zukünftig einmal 30 Güterzüge am Tag durch Westerweyhe, Ebstorf und Brockhöfe rollen – mit Folgen für die Schrankenschließzeiten auf der Landesstraße 250 in Richtung Uelzen. Derzeit ist es ein einziger Güterzug pro Tag.



Zu den Schrankenschließzeiten könne angesichts des gegenwärtigen Planungsstands keine Aussage getroffen werden, teilt die Sprecherin mit. Was den Wunsch des Klosterfleckens nach einer Unterführung angeht, hält man sich bedeckt. „Wir sind bereits mit den Anrainerkommunen in Kontakt. Auf Basis des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EKrG) wird auch über mögliche Verlangen durch die Kommunen gesprochen. Die Gespräche dauern an“, so die Sprecherin.



Bahnübergänge und Unterführung im Bundesnetzplan

„Die Bahnübergänge und die Unterführung sind schon im Bundesnetzplan eingezeichnet“, betont Ebstorfs Bürgermeister Heiko Senking. Dazu habe er auch schon eine Absprache mit der Bahn getroffen. „Ich gehe davon aus, dass die Bahn dabei bleibt. Wir werden alles dafür tun, dass diese Unterführung kommt.“ Schließlich müsse die Strecke auch für Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei passierbar bleiben. Aber auch die kleineren Bahnübergänge seien für Bürger und Landwirte wichtig.



Im Zuge der Ertüchtigung der Bahnstrecke können die Anwohner auch auf Lärmschutz hoffen. Eine Lärmsanierungskarte der Bahn zeigt, dass Abschnitte in Westerweyhe, Ebstorf, Brockhöfe und Bahnhof Brockhöfe untersucht werden sollen.



Unabhängig davon wird im Bahnhof Brockhöfe der Bahnsteig saniert und barrierefrei gestaltet. Mit einer Höhe von 76 Zentimetern über den Schienen wird der 140 Meter lange Bahnsteig einen stufenfreien Zugang zu den Zügen ermöglichen. Dabei werden auch der Zugang mit Beleuchtung, die Bahnsteigausstattung sowie das Wegeleitsystem erneuert und ein taktiles Leitsystem für Sehbehinderte integriert. Die Umsetzung ist unabhängig von der geplanten Elektrifizierung der Strecke für 2025 vorgesehen. Die Maßnahme steht im Gesetzentwurf zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich.