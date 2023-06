Defekte Solarmodule und Wärmelecks: Maschinenring bietet Drohne für Privatzwecke an

+ © Maschinenring Uelzen-Isenhagen Der Maschinenring Uelzen-Isenhagen nutzt seine Drohnen längst nicht mehr nur zur Kitzrettung, sondern auch für Vermessungsarbeiten oder dazu, über eine Wärmebildkamera defekte Solarmodule oder Wärmelecks an Gebäuden ausfindig zu machen. © Maschinenring Uelzen-Isenhagen

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Lars Becker schließen

Der Maschinenring Uelzen-Isenhagen, dem Landwirte und Lohnunternehmer angehören, öffnet sich für Privathaushalte. Sie können ihr Haus per Drohne abfliegen lassen, um defekte Solarmodule oder Wärmelecks zu entdecken.

Uelzen – Geschäftsführer Hartmut König zeichnet nach der Mitgliederversammlung des Maschinenrings Uelzen-Isenhagen eine positive Perspektive für den Verein und die zugehörige Agrardienst Uelzen GmbH: „Wir haben gutes Personal, eine vernünftige Altersstruktur im Vorstand. Mit unserem Dienstleistungsangebot sind wir auf dem richtigen Weg. Die Rüben-Logistik und die Nährstoffvermittlung sind solide Standbeine, sodass wir Neues ausprobieren können“, sagt König beim AZ-Besuch.

Bei der Tagung in der Jabelmannhalle berichtete er, dass die Mitgliederzahl im Landkreis Uelzen sowie im nördlichen Landkreis Gifhorn stabil bei 961 Landwirten und Lohnunternehmern liege, wobei nur etwa 20 Prozent davon auf den Kreis Gifhorn entfallen. 739 Mitgliedsbetriebe betrieben die Landwirtschaft im Vollerwerb.



Rübenlogistik und Nährstoffvermittlung

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent auf 8,9 Millionen Euro. „Damit gehören wir in Niedersachsen und Deutschland zu den größeren Maschinenringen“, freut sich der Geschäftsführer.

Für 2022 steht ein Verlust von 13.600 Euro zu Buche, der Voranschlag für dieses Jahr sieht einen minimalen Überschuss von 3000 Euro vor. Neu in den damit verjüngten Vorstand gewählt wurden Leander Steneberg (Oetzendorf), Florian Breimann (Bockholt) sowie Sönke Burmester (Schmölau).

Das Kerngeschäft des Maschinenrings Uelzen-Isenhagener ist und bleibt die Rübenlogistik. Bis zu 45.000 Tonnen pro Woche werden während der Kampagne über 16 Speditionen aus den Kreisen Uelzen und Gifhorn in die Zuckerfabrik gefahren. Hinzu kommt die Verladung der Zuckerrüben mit vier Verlademäusen, von denen immer zwei im Einsatz sind.

Vertrag mit Nordzucker um drei Jahre verlängert

„Nordzucker schickt die Lieferanforderung, wir machen dann mit den Landwirten die Feinplanung, wer wann in welcher Reihenfolge liefert“, erläutert Hartmut König.

Schon in Kürze läuft bei ihm und den Mitarbeitern die Vorplanung für die Kampagne 2023/2024 an. Der Vertrag zwischen Nordzucker und dem Maschinenring ist indes kürzlich um drei weitere Jahre verlängert worden.



Der Handel und die Vermittlung von Nährstoffen – also von Gülle, Pilzkultursubstraten oder auch Gärresten aus Biogasanlagen – für die konventionelle und die Bio-Landwirtschaft ist das zweite große Standbein. „In unserem Ring-Gebiet gibt es wenig Tierhaltung, fast nur Ackerbau. Und woanders muss das angesichts des verschärften Düngerechts raus aus der Region“, weiß König. Und Mitarbeiter Jan-Hendrik Wiese ergänzt: „Wir reden nicht über Entsorgung, sondern Verwertung.“



Digitalisierung für die Landwirte über eine App

Wiese und sein Kollege Carsten Hinrichs sind auch die Drohnen-Piloten beim Maschinenring. Sie kümmern sich dabei um das Thema Kitzrettung auch in Kooperation mit der Jägerschaft. 2022 wurden 150 junge Rehe vor dem Tod durch Mähmaschinen gerettet, jetzt schon wieder mehr als 70.

Die Drohnen sind aber noch sehr viel vielseitiger einsetzbar – beispielsweise für Flächen- oder Volumenberechnungen. Die Wärmebildkamera kann auch Schadstellen an Photovoltaik-Modulen oder Wärmelecks sowie Undichtigkeiten während der Heizperiode identifizieren. „Das bieten wir wie die Vermessungen auch für Privatleute an – das ist schnell und kostengünstig“, so Wiese.



Zudem verspricht sich der Maschinenring in Zeiten steigender Dokumentationspflichten für Landwirte Zuwächse im Bereich der Digitalisierung über eine App. Ein solches digitales Büro fehlt vielfach noch auf den Höfen in der Region.