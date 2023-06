Vor Ausschusssitzung: Breite Zustimmung für Uelzener BBS-Campus

Von: Lars Becker

Am BBS-I-Standort Wilhelm-Seedorf-Straße könnte der große Campus entstehen. Die Kreispolitik befürwortet das. © Lars Becker

Wenn am Montag (5. Juni) um 16 Uhr die Sitzung des Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Personal des Landkreises Uelzen im Kreishaus beginnt, dann kehrt das Thema Campus für die Berufsbildenden Schulen zurück auf das politische Parkett.

Uelzen/Landkreis – Endlich – dieses Wort setzen nicht nur Stefan Nowatschin, Schulleiter des BBS I Uelzen, und die Kreishandwerkerschaft Lüneburger Heide dahinter, sondern auch die Industrie- und Handelskammer. Sie alle begrüßen die Pläne für das Leuchtturmprojekt.

Die Kreisverwaltung – konkret das Schul- und Kulturamt – hat sich zuletzt mit den seit knapp einem Jahr vorliegenden Campus-Plänen vor allem vor dem Hintergrund einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung befasst, die das Gebäudemanagement Uelzen/ Lüchow-Dannenberg vorgenommen hat.

Zum Haushalt 2020 war der große Wurf für die berufliche Bildung in der Region bereits vorgestellt worden – für ein Volumen von 40 Millionen Euro. Diese Summe wuchs schnell auf rund 60 Millionen Euro und mehr an. Jetzt liegen vier Varianten auf dem Tisch, deren Gesamtkostenprognosen allesamt im dreistelligen Millionenbereich liegen.

Zeitplan längst überholt, Kostenrahmen deutlich höher

Und nichtsdestotrotz zeigt eine AZ-Umfrage bei den politischen Kräften, die im Haushaltssausschuss stimmberechtigt sind: Es gibt eine breite Mehrheit, die den Campus will und endlich auf Tempo pocht.

„Baubeginn 04/2023 – Fertigstellung 09/2028 – Größe: ca. 30 000 Quadratmeter – Bauwerkskosten: 62 Millionen Euro“: Diese Projektdaten nennt das Lübecker Büro ppp Architekten auf seiner Internetseite in Sachen „Neubau, Umbau und Sanierung des Berufsschulcampus Uelzen“.

Der Zeitplan ist längst überholt, der Kostenrahmen deutlich höher. Und doch tut sich jetzt etwas. Am letzten Mittwoch hat sich der Uelzener Nachhaltigkeitsrat mit dem Campus an der Wilhelm-Seedorf-Straße befasst, am Freitag gab es eine Online-Veranstaltung der BBS I in Kooperation mit der IHK – und heute ist die Kreispolitik am Zug, wenn der Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Personal öffentlich tagt (16 Uhr).

„Vor dem Hintergrund der signifikanten Maßnahmeverteuerung ist es aus haushaltswirtschaftlicher Sicht erforderlich zu hinterfragen, ob und wie der eingeschlagene Weg weiter verfolgt werden kann“, heißt es in der Sitzungsvorlage der Verwaltung, die die „erhebliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt“ im Falle einer Realisierung einer von vier Vari-anten betont.



Das sagen die Politiker zum BBS-Campus

Die AZ hat Politiker aller Parteien und Gruppen, die im Haushaltausschuss Stimmrecht haben, um eine Positionierung gebeten, auch wenn es für die heutige Sitzung noch keinen Beschluss gibt. Der Tenor ist eindeutig:.



Stefan Hüdepohl (Mehrheitsgruppe CDU/UWG): „Unsere Gruppe steht zum Campus, weil er Leuchtturm-Wirkung weit über die Kreisgrenze hinaus hat. Wir dürfen diese Investition für die nächsten 50 Jahre nicht mehr auf die lange Bank schieben, müssen vorankommen und jetzt eine Entscheidung treffen. Eine moderne Berufsschule kann Leute ziehen. Gerade die Aula mit 650 Plätzen muss man als Saal-Ersatz für die Stadthalle denken. Wir müssen Synergien nutzen und dort auch möglichst viele Vereine unterbringen. Wir haben in den letzten zehn bis 15 Jahren schon Millionen in die Sanierung der Berufsschulen gesteckt. Ganz ehrlich: Bei Einigen ist die Geduld jetzt am Ende, weil das Thema immer wieder geschoben worden ist.“

Jan Henner Putzier (SPD): „Investitionen in Bildung sind Investitionen in die Zukunft. Und gerade die berufliche Bildung wird vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels an Bedeutung gewinnen. Sie braucht beste Bedingungen. Pädagogisch wertvolle, nachhaltige und breit abgestimmte Planungen dafür liegen mit dem BBS-Campus schon lange auf dem Tisch, jetzt müssen wir endlich in die zeitnahe Umsetzung kommen.“

Katja Schaefer-Andrae (Grüne): „Bildung ist uns schon immer prinzipiell sehr wichtig. Das Campus-Projekt gilt es sehr genau zu prüfen anhand der Zahlen, die vorgestellt werden. Klar ist: Es muss etwas passieren. Wir sehen den Handlungsbedarf, möchten aber vor einer klaren Positionierung auch die Einschätzungen der Verwaltung dazu hören.“

Léonard Hyfing (FDP): „Auch wenn es sehr teuer wird: Der BBS-Campus, dessen Konzept wirklich sehr gut ist, wird von uns weiterhin voll unterstützt, weil wir Investitionen in Schulen für sinnvoll halten. Wir halten unser ,Ja‘ vollends aufrecht – trotz der heftigen Summen in Sachen Kostensteigerung. Immerhin reden wir umgerechent über bis zu zweieinhalb neue Kreishäuser. Den Kreishaus-Neubau haben wir kritischer gesehen als den Campus. Alle anderen Optionen sind auch teuer, aber schlechter. Es sollte jetzt möglichst schnell losgehen.“

Martin Platzer (Linke): „Wenn es um Bildung geht, dann kostet es halt. Was muss, das muss! Ja, der Blick aufs Geld tut weh, aber ich werde ganz bestimmt nicht dagegen stimmen.“

BBS-I-Schulleiter Stefan Nowatschin, der einen virtuellen Rundgang durch den Campus der Zukunft und detaillierte Pläne vorweisen kann, betont: „Die Region hat eine riesige Chance mit einem Gebäude, dass eine Mehrwertigkeit hat und Ressource für 24/7 sein kann.“