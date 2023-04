BI-Vorsitzende bleibt gelassen / Polizei zieht positive Bilanz der Aktion auf der B 4

Von: Theresa Brand

Sonja Reimann, Vorsitzende der BI B 4 sieht die Fahrraddemo als vollen Erfolg. © Privat

Nach der jüngsten Fahrrad-Demo auf der B4 häufen sich im Internet böse Kommentare. Auch Autofahrer äußerten ihren Unmut. Die Bürgerinitiative steht dem gelassen gegenüber, auch die Polizei zieht eine positive Bilanz.

Bienenbüttel / Tätendorf-Eppensen – „Zwischen Bienenbüttel und Jelmstorf schon seit Stunden Stau durch DEMO“ – so wird am vergangenen Freitag im sozialen Netzwerk Facebook kommentiert, darunter weitere wütende Einlassungen: „(...) Ich verstehe, dass die Anwohner durch den vielen Verkehr entnervt sind. Aber ich weiß nicht, ob ein kilometerlanger Rückstau jetzt die Lösung dafür war. Was genau sollte das bewirken?!“ ist unter anderem zu lesen. Im Folgenden wird den Teilnehmern der Demo von unterschiedlichen Nutzern vorgeworfen, sich „genauso sinnlos wie die Klimakleber“ zu verhalten. Wer sein Haus an der B4 baue, sei schließlich selbst schuld, meint ein Facebook-Kommentator.





Beleidigungen in Sozialen Netzwerken

Die Kommentare in anderen Gruppen gehen zum Teil in eine ähnliche Richtung, viele zeigen sich empört. „Diese Versammlung bringt nichts als Ärger!“, empört sich eine Facebook-Nutzerin. Ein anderer bezeichnet die Demo als „dumm“, die Aktion als „Schwachsinn“.



Wie geht die Bürgerinitiative B 4 mit derartigen Anfeindungen um? Die Vorsitzende Sonja Reimann bleibt gelassen, wie sie auf Anfrage der AZ erklärt. „Auf diese Art von Kommunikation lassen wir uns nicht ein“, sagt sie. In internen Gesprächen ist die BI schon im Voraus übereingekommen, sich auf derartige Kommentare nicht zu äußern.





„Für uns war die Demo ein voller Erfolg“

„Wir können uns gerne im Mailkontakt vernünftig austauschen, wir laden zu Info-Gruppen ein und wir haben eine eigene Facebook-Seite, über die die Leute uns kontaktieren können“, sagt Sonja Reimann nachdrücklich. Sie selbst überfliegt solche Kommentare höchstens, lässt sich davon aber nicht beeindrucken. „Für uns war die Demo ein voller Erfolg. Wir haben wieder für Aufmerksamkeit gesorgt und unseren Standpunkt gezeigt.“ Wütende Reaktionen gibt es ihrer Ansicht nach in sozialen Netzwerken zu jedem Thema, kein Grund, sich darüber den Kopf zu zerbrechen.



Die Vorsitzende der Bürgerinitiative berichtet, dass man weiterhin Gespräche mit der Landesstraßenbaubehörde führt: „Das ist ein wohlwollendes Miteinander“, sagt sie. Gemeinsam werde überlegt, welche Maßnahmen es innerhalb der Ortschaften geben könne.



Drei Pausen, um Verkehr zu entlasten



Vonseiten der Polizei gibt es an der Fahrraddemonstration nichts zu beanstanden. „Die Zusammenarbeit im Vorfeld und im weiteren Verlauf war kooperativ“, erklärt Kai Richter, Pressesprecher die Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen. Vier Polizeibeamte aus Uelzen und Bad Bevensen haben die Demonstration auf ihrem Weg von Bienenbüttel nach Tätendorf-Eppensen begleitet. An drei Stellen gab es jeweils eine zehnminütige Pause abseits der Fahrbahn, um den aufgestauten Verkehr größtenteils abfließen zu lassen.



Zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam es trotzdem, sagt Kai Richter. Einige Autofahrer reagierten mit Hupen und Schimpfen. Dennoch meint der Pressesprecher rückblickend: „Es war ein ruhiger Verlauf. Die Beamten haben die Demonstration abgesichert, begleitet und versucht, die Beeinträchtigung zu minimieren. Die Teilnehmer haben gut Folge geleistet.“ Von den wütenden Fahrern gab es laut Polizeiangaben keine Versuche, handgreiflich zu werden.



Die Reaktionen von Fußgängern und Zuschauern fiel positiv aus. Viele hatten sich im Vorfeld auf Brücken oder in den Orten an der B 4 versammelt, und den Radfahrern zugewunken.