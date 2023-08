WTG Bienenbüttel sucht neuen „Vize“: Kai Findler zurückgetreten

Von: Lars Becker

Nach der Mitgliederversammlung im März hatte sich Kai Findler (ganz rechts) zusammen mit seinen WTG-Vorstandskollegen (von links) Julian Albrecht, Oliver Homann-Stahl und Julia Ruschmeyer fotografieren lassen. Bereits im Juni trat er dann aber zurück. © WTG Bienenbüttel

Die Wirtschafts- und Tourismus-Gemeinschaft (WTG) „Aktiv für Bienenbüttel“ hat keinen 2. Vorsitzenden mehr: Kai Findler ist zurückgetreten. Am 5. September gibt es eine außerordentliche Mitgliederversammlung.

Bienenbüttel – Die Wirtschafts- und Tourismus-Gemeinschaft (WTG) „Aktiv für Bienenbüttel“ muss sich auf die Suche nach einem neuen zweiten Vorsitzenden begeben. Der bisherige Stellvertreter des Vereinsvorsitzenden Oliver Homann-Stahl habe am 25. Juni seinen Rücktritt erklärt, heißt es in der offiziellen Einladung der WTG zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Diese wurde am Montagmorgen per E-Mail an die Mitglieder verschickt.

Die Tagung soll am Dienstag, 5. September, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Neu Steddorf stattfinden. Der erweiterte Vorstand habe in seiner Sitzung am 6. Juli „die Durchführung dieser außerordentlichen Versammlung beschlossen“, heißt es von der Wirtschafts- und Tourismus-Gemeinschaft.



Rücktritt am Tag nach dem Familienfest

Kai Findler hatte noch bei der ordentlichen Mitgliederversammlung am 23. März das letzte Familienfest und auch das Bürgerfrühstück Revue passieren lassen sowie die Gründung von vier Arbeitskreisen gemeinsam mit Kassenwartin Julia Rusch-meyer moderiert.



Wenige Tage vor dem Familienfest der WTG am 24. Juni stand er der AZ noch Rede und Antwort zum geplanten Programm. Einen Tag danach erfolgte dann der mindestens für Außenstehende überraschende Rücktritt und damit der Rückzug aus der aktiven Arbeit der WTG.



Keine Aussage zu den (Beweg-)Gründen

Was ist der Grund dafür? „Dazu werden Sie von mir nichts hören. Es ist so, wie es ist. Vorgefallen ist aber nichts“, sagte Findler am Montagmittag auf telefonische AZ-Anfrage. WTG-Chef Oliver Homann-Stahl wollte sich gegenüber der Redaktion ebenfalls nicht näher zu der Personalie äußern.



Anja Findler, die Frau des zurückgetretenen WTG-„Vize“, hatte sich im März nicht als Schriftführerin zur Wiederwahl gestellt.



20-jähriges Bestehen wird im November gefeiert

Die Wirtschafts- und Tourismus-Gemeinschaft (WTG) „Aktiv für Bienenbüttel“ will am 5. September aber nicht nur personell, sondern auch inhaltlich nach vorne schauen. So wird Oliver Homann-Stahl einen Bericht abgeben, weitere Zwischenberichte gibt es von Kassenwartin Julia Ruschmeyer und aus den besagten Arbeitskreisen.

Und dann geht es vor allem auch um die weiteren Jahresplanungen. Angedacht sind laut Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung eine Betriebsbesichtigung auf dem Rasenhof Kirschke am 20. September und eine Veranstaltung zum 20-jährigen Bestehen der WTG am 24. November.

Sobald die Tagesordnung abgearbeitet ist, soll es dann auch noch ein geselliges Beisammensein der Mitglieder bei Bratwurst und Getränken am Dorfgemeinschaftshaus Neu Steddorf geben.