Wichmannsburger Besuchskreis kümmert sich seit 15 Jahren um Senioren aus der Gemeinde

Von: Jannis Wiepcke

Diese zwölf Frauen besuchen im Namen des Wichmannsburger Besuchskreises seit 2008 Senioren. Pastor Renald Morié (links) und Kirchenvorstand Volker Beye bedankten sich dafür im Namen der Kirchengemeinde. © Wiepcke, Jannis

Im Namen der Wichmannsburger Kirchengemeinde besuchen zwölf Frauen Senioren an ihren Geburtstagen. Für die Empfänger sind die Glückwünsche eine wilkommene Ablenkung vom oftmals einsamen Alltag.

Wichmannsburg - Es sind auf den ersten Blick nur ein kleines Büchlein und ein paar auf Papier gedruckte Glückwünsche, die die Mitglieder des Wichmannsburger Besuchskreises überbringen. Für die Empfänger, Senioren aus dem Kreis der Kirchengemeinde, sind sie aber so viel mehr: Die Möglichkeit, für ein paar Minuten oder auch mal einer Stunde dem Alltag zu entfliehen. Viele Senioren vereinsamen im Alter. Da kann manchmal schon ein kurzer Schnack Wunder wirken, wissen die Mitglieder.



„Ich gehe da nicht nur hin und überbringe etwas – ich nehme auch jedes Mal mit“, sagt Rita Endrikat, die seit Anfang an dabei ist. Seit 2008 besuchen sie und die anderen elf Frauen Senioren im Alter von über 80 Jahren an ihrem Geburtstag. Viele bewegende Lebensgeschichten – vom Krieg oder der Kindheit auf dem Land – bekommen sie dabei zu hören. Die bewegten Reaktionen, die Dankbarkeit der Menschen, seien es die ihre Arbeit für sie so erfüllend machten, so Endrikat. „Es macht uns großen Spaß, ich denke gar nicht ans Aufhören – auch wenn ich womöglich selber bald besucht werde“, sagt sie mit einem Schmunzeln.



Mitglied und Vorsitzende Dorothee Eick-Franke erinnert sich: Entstanden sei der Besuchskreis, als klar wurde, dass der Pastor allein nicht alle Geburtstagsbesuche stemmen konnte. Rund 130 Glückwünsche sind es immerhin, die der Besuchskreis in einem Jahr überbringt. In Seminaren und Fortbildungen lernten die Frauen, worauf es bei solchen Besuchen ankommt: Einfühlungsvermögen, Sensibilität, Verschwiegenheit, Zuverlässigkeit. Vor allem aber sollte man dem Gegenüber Reden lassen, ihn nicht bevormunden. Phrasen wie „So schlimm ist das doch nicht“ oder „Das wird schon wieder“ sind tabu.



Wert legen die Frauen im Wichmannsburger Besuchskreis auch darauf, ein persönliches Verhältnis zu den Jubilaren zu schaffen. Nach Möglichkeit werden Ehepaare immer von ein und derselben Person besucht. Den Frauen werden in der Regel feste Gebiete zugewiesen, in denen sie Besuche abstatten. In Corona-Zeiten gestaltete sich das deutlich schwieriger. Da musste das „Herzlichen Glückwunsch“ schon mal von der anderen Straßenseite herübergerufen werden. Und überhaupt fällt den Mitgliedern der Besuch nicht immer leicht.



„Oftmals denke ich mir danach: Das war es jetzt. Den Mann oder die Frau sehe ich erst in einem Jahr wieder – wenn überhaupt“, berichtet Rita Endrikat. Noch lange über den Termin hinaus würden sie die Lebensschicksale der Menschen beschäftigen. Die Frauen treffen sich deshalb einmal im Monat im Wichmannsburger Gemeindehaus, um sich über ihre Erfahrungen auszutauschen. Dann werden auch die nächsten Geburtstage besprochen.



Insgesamt sind sich alle Mitglieder einig: Die Besuche sind für sie eine geschätzte und wertvolle Aufgabe. „Es geht um Menschen, die der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten durch ihren Einsatz viel gegeben haben. Wir schätzen diesen Dienst sehr hoch ein“, bedankt sich Pastor Renald Morié dafür im Namen der Kirchen