Weniger Asphalt für Varendorf

Bewohner hoffen auf Verkehrsberuhigung / Ortsvorsteherin Renate Niemann hat Zweifel

+ © Privat Viel zu breit ist die Kreisstraße in Varendorf, wie die Bewohner zeigen. Sie wünschen sich im Rahmen der Dorferneuerung eine Verkleinerung der Asphaltfläche durch Grünstreifen. Der Bus soll dann auf der Straße halten. © Privat

Bienenbüttel-Varendorf. Reichlich Asphalt für ein beschauliches Dorf: Seit Jahren wünschen sich die Varendorfer eine Verkleinerung der Kreisstraße und Verschwenkungen an den Ortseingängen aus Richtung Rieste und Natendorf, damit die Autos nicht mehr so schnell in den Ort rauschen.