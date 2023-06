Unterwegs mit den Kitzrettern vom Bienenbütteler Hegering - die AZ war hautnah dabei

Von: Jannis Wiepcke

Mit einem beherzten Griff wird das Kitzchen von den Helfern in den Beutel transportiert. © Wiepcke, Jannis

Mit Wärmebildkameras und Drohnen retten die Helfer des Bienenbütteler Hegerings Kitze vor den Klingen von landwirtschaftlichen Mähmaschinen. In Varendorf waren sie gleich mehrmals gefordert.

Varendorf- Ein Feld, nicht unweit von Varendorf gelegen, um 4.30 Uhr in der Früh: Der Nebel wabert über den Acker, die aufgehende Sonne spiegelt sich dazu im Tau der Gräser. Als gerade ein Kuckuck zu seinem markanten Ruf ansetzt, durchbrechen schallende Kommandos die morgendliche Idylle: „Ein kleines Bisschen rechts. Weiter, weiter und jetzt runter“ – die Helfer des Hegerings haben mit ihrer Drohne einen verdächtigen Punkt ausgemacht.



Justus Meyer und Jörg Hallensleben hören gespannt über das Headset zu, während sie in Gummistiefeln durch das hohe Gras waten. Am Ziel angekommen, steht nach einem prüfenden Blick auf den Boden fest: falscher Alarm. Lediglich einen kleinen Maulwurfshügel hat die Wärmebildkamera erfasst.





Fehlversuche wie dieser gehören zur Arbeit des ehrenamtlichen Copterteams aus Bienenbüttel dazu. „Aber selbst, wenn wir an einem Tag nur ein einziges Reh retten, war unser Einsatz sehr erfolgreich“, sagt Mitglied Torsten Lüneburg. Anlass dafür ist, dass auch heute noch jedes Jahr zahlreiche Kitze den Klingen von landwirtschaftlichen Mähmaschinen zum Opfer fallen. Denn bei drohender Gefahr verharren sie instinktiv reglos auf dem Boden, anstatt zu fliehen. Der Hegering hat es sich zur Aufgabe gemacht, das unnötige Tierleid zu unterbinden.



Rasch steigt die Drohne also wieder in die Morgendämmerung auf. Um 7 Uhr wird der Bauer bereits die Felder mähen. Eines, das mit einem Klee-Gras-Gemisch bewachsen ist, wird dieses Mal abgesucht. „Das mögen die Rehe besonders gerne“, sagt Lüneburg – und er soll Recht behalten. In einer Vertiefung im Gras treffen die Helfer tatsächlich ein zusammengerolltes Rehkitz an, das vorher aus der Luft lokalisiert worden war.



Ein ruhiges, aber zupackendes Händchen ist jetzt gefragt. Beherzt streift Jörg Hallensleben dem Kleinen das Fangnetz seines Keschers über, quittiert von einem ängstlichen Fiepen. „Einen kleinen Rebell haben wir da“, sagt er und lacht. Nur widerwillig und wild strampelnd wandert das Kitzchen in einen Sack, weiß es doch nicht, dass ihm mit ziemlicher Sicherheit gerade das Leben gerettet wurde. Dagegen weiß der Helfer: „Manche der Biester hauen auch mit dem Beutel ab“. Bedingt durch die plötzlich herrschende Dunkelheit kehrt in diesem Fall aber schnell Ruhe ein.



Die einzige, die sich jetzt noch aufgebracht zeigt, ist die Ricke, die aus der Ferne verzweifelt nach ihrem Jungen bellt – so nennen das die Jäger des Hegerings.



Wie Lüneburg erklärt, wird sie sich gedulden müssen, bis der Bauer sein Tagwerk verrichtet hat. Wenn das Feld abgemäht sei, werde das Kitz wieder aus dem Säckchen, mit dem es am Feldrand abgelegt wurde, in die Freiheit entlassen.





Der einstudierte Ablauf soll sich an diesem Tag insgesamt noch 20 Mal wiederholen. Dazwischen kommt es immer wieder zu Begegnungen mit aufgeschreckten Feldhasen oder Rehböcken.



Als sich die Sonne dann langsam dem Horizont nähert, geht für Torsten Lüneburg und die anderen Mitglieder nur vorerst ein aufreibender Einsatz zu Ende. Über 450 Hektar wurden in den vergangenen zwei Wochen vom Hegering abgesucht, wobei mehr als 70 Rehkitze vor dem Tod bewahrt werden konnten. Und bereits am Abend werden die Drohnen der Copterteams wieder starten – denn auch die Mähmaschinen der Bauern legen in diesen Tagen nur selten eine Pause ein.



Das Spendenkonto lautet: Jägerschaft des Landkreises Uelzen; Sparkasse Uelzen; IBAN DE1125 8501 1000 0007 3007; Verwendungszweck: Hegering Bienenbüttel.