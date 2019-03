Auto fährt in Elbe-Seitenkanal

+ © DRK Gestern Nachmittag wurde dieses Auto aus dem Elbe-Seitenkanal bei Wulfstorf geborgen. Der Fahrer war ertrunken. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern noch an. © DRK

Wulfstorf – Dramatischer Einsatz für Feuerwehr, Polizei, DLRG und DRK heute am Elbe-Seitenkanal in Wulfstorf: Gegen 14.05 Uhr ist dort ein Auto an der Schiffsanlegestelle ins Wasser gefahren.