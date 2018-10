Vom Tresen zum Supermarkt

Bienenbüttel/Bad Bevensen. Ein Bild aus einer fernen Zeit: Zwei Waagen auf dem Tresen, dahinter Verkaufspersonal in weißen Kitteln. „Das war meine Oma“, sagt Jürgen Hartwig Meyer.

Der 62-Jährige, in vierter Generation Kaufmann in Bienenbüttel, ist in dem Geschäft an der Bahnhofstraße aufgewachsen. „Damals wurden Zucker und Mehl noch lose abgefüllt“, erinnert er sich. Der Gegensatz könnte nicht größer sein: Heute, zum 150-jährigen Bestehen, betreibt Meyer zusammen mit seiner Frau Kerstin Edeka-Supermärkte in Bienenbüttel, Bad Bevensen und Melbeck mit insgesamt 80 Mitarbeitern.

+ Das Geschäft in der Bienenbütteler Bahnhofstraße. Damals steht bereits ein Auslieferungsauto vor der Tür. © privat Es ist Meyers Urgroßvater Johann Heinrich Meyer, der 1868 den Grundstein für das Unternehmen legt. Der Bäckermeister macht in Bienenbüttel vor 150 Jahren einen Handel mit Lebensmitteln, Backwaren, Futtermitteln und Vieh auf. 1873 errichtet er an der Bahnhofstraße ein neues Geschäfts- und Wohnhaus mit Backofen. Seine Backwaren werden auch in die umliegenden Dörfer geliefert.

Sein Sohn Hartwig, der den Laden 1920 übernimmt, steuert den Betrieb durch die schwierigen Zeiten der Inflation und der Weltwirtschaftskrise. Und immer wieder wird das Geschäftsgebäude umgebaut.

1948 folgt Heinz Meyer. Er baut in den Folgejahren einen Backwarengroßhandel auf. Seine Lieferfahrzeuge tragen den Namen Meyer in die Region. Das Bild aus dem Geschäft entsteht um 1950. „Gute Ware, reelle Bedienung“, ist auf einer der Waagen zu lesen. Einen großen Teil der alten Ladeneinrichtung hat das Museumsdorf Hösseringen übernommen.

1972 ist es eine Revolution, als die Familie Meyer die Selbstbedienung einführt. In diesem Zusammenhang wird die Verkaufsfläche des Spar-Markts vergrößert. Der Schritt ist eine Voraussetzung für das spätere Wachstum.

Jürgen Hartwig Meyer, der das Geschäft an der Bahnhofstraße 1982 übernimmt, eröffnet Filialen. Später übernimmt er Märkte in Bad Bevensen (1992) und Melbeck (2016). Dazu 1996, lange vor dem Ende der Marke, der Wechsel von Spar zu Edeka. „Das war die richtige Entscheidung“, sagt Meyer im Rückblick. „Edeka ist eine Genossenschaft. Da konnten wir selbstständige Kaufleute bleiben.“ Als selbstständiger Kaufmann kann er auch schnell auf neue Kundenwünsche reagieren.

Der Wandel hat sich seit den achtziger Jahren beschleunigt. Neue, moderne Supermärkte wurden in Bienenbüttel und Melbeck errichtet (AZ berichtete), der Markt in Bad Bevensen modernisiert und um einen Getränkemarkt erweitert. Die Konkurrenz mit den Discountern treibt den Wandel an. Meyer setzt auf Spezialitäten und auf Vielfalt. Allein in Bienenbüttel hält er 25.000 verschiedene Artikel vor.

„Alle zehn, zwölf Jahre muss man die Märkte modernisieren“, erklärt Meyer. „Die Kundenwünsche ändern sich. Sie gehen jetzt in die Richtung Bio, Vegan, Regional und gesunde Ernährung.“ Der Kaufmann passt sich an diese Wünsche an.

Von Gerhard Sternitzke