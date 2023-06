Tragisches Unglück in Lüneburg: 21-Jähriger ertrinkt in der Ilmenau

Ein 21-Jähriger ist in Lüneburg in der Ilmenau ertrunken. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Zu einem tragischen Unglücksfall ist es am Samstagabend gegen 18 Uhr in Lüneburg an der Ilmenau, etwa 500 Meter südlich der Amselbrücke, gekommen.

Lüneburg - Nachdem zwei 20-jährige Frauen und ein 21-jähriger Mann zusammen schwimmen gegangen waren, tauchte der junge Mann plötzlich unter.

Wie die Polizei am Sonntag vermeldet, tauchte er in der dort nur ca. 150 Zentimeter tiefen Ilmenau nicht wieder auf. Er konnte letztlich nach eingeleiteten Suchmaßnahmen auch mithilfe eines Polizeihubschraubers und mehreren Rettungsbooten der freiwilligen Feuerwehr durch einen sogenannten Strömungstaucher der DLRG nicht weit vom Unglücksort entfernt unter Wasser aufgefunden und reanimiert werden. Letztlich verstarb er im Städtischen Klinikum Lüneburg.