„Meine Frau ist in Tränen ausgebrochen“

Tod von Schäferhund-Mix Ron: Bargdorfer Eheleute streiten mit Tierschutzverein und Tierärztin

Von: Lars Becker

Kater Sunny auf dem Rücken von Schäferhund-Mix Ron © Privat

Werner Zymmek trauert um Ron. Der kranke Hund starb nur wenige Tage, nachdem er ausgebüxt war. Aber warum?

Bargdorf/Uelzen – Bei Manuela und Werner Zymmek in der idyllischen Waldsiedlung im Bienenbütteler Ortsteil Bargdorf leben vier Hunde und 22 Katzen – auf einem riesigen Grundstück. Dachs, Otter, Marder und Waschbär treiben sich hier herum, der Eisvogel und der Fischreiher lassen sich am Teich blicken. „Wir sind nur für die Tiere da, das ist unser Leben, unsere Welt. Wir fahren nicht in den Urlaub“, schildert Werner Zymmek.

Doch diese heile Welt ist zuletzt – wieder einmal – aus den Fugen geraten. Nachdem im Oktober 2019 Kater Sunny durch Schrotkugeln schwer verletzt worden war (AZ berichtete), trauern die Zymmeks jetzt um Ron. Der Schäferhund-Mix war vor sechs Jahren mit „Sunny“ nach Bargdorf gekommen – über eine Tierschützerin aus Istanbul, die ein Zuhause für das Katze-Hund-Duo gesucht hatte. „Ron konnte nicht gut gucken und hören, auch wegen der starken Medikamente, die ihn frei von Krampfanfällen halten sollten. Er hatte eine starke Epilepsie und eine Hüfterkrankung. Er war sicher kein Hund zum Streicheln, war aber gutmütig wie ein Schaf. Ron war nie böse, hat nicht gebellt oder geknurrt. Oft lag er vor dem Haus, Sunny hat sich an ihn gekuschelt“, erzählt Werner Zymmek. Nach eigenen Angaben haben er und seine Frau über 15 000 Euro für Tierärzte und Medikamente bezahlt. Er sei bei Dr. Henning Schenk, Mitinhaber der Tierklinik Lüneburg, in Behandlung gewesen. Der habe bejaht, dass Ron nicht eingeschläfert werden müsse.



Am 5. Mai nimmt das Schicksal seinen Lauf: Das Tor zum Grundstück der Zymmeks – 100 Meter vom Haus entfernt – steht versehentlich offen. Der Zwölfjährige büxt aus, zum zweiten Mal nach April 2022. Manuela Zymmek und ihr Mann machen sich auf die Suche – ohne Erfolg. Mittags gegen 2 Uhr der erlösende Anruf des Haustierregisters Tasso: Ron sei von einer Frau im Tierheim Uelzen abgegeben worden. Der Chip, den der Hund trägt, wurde dort ausgelesen.



„Meine Frau ist in Tränen ausgebrochen“

Es heißt, die Finderin habe angenommen, dass der Rüde in einen Unfall verwickelt gewesen sei. „Er hatte eine Abschürfung an der Nase. Die war sehr empfindlich, dort hatte sich schon vor langer Zeit eine Kruste gebildet. Das wurde als Verletzung eingestuft. Eine Frau im Tierheim sagte uns, dass man Ron zum Tierarzt gebracht habe. Dort wollten wir ihn abholen und mit nach Hause nehmen“, erzählt Werner Zymmek. Ron sei geröntgt worden, man habe eine größere Leber und Arthrose festgestellt.



Zurück im Tierheim habe es dann geheißen, dass Ron aus schlechter Haltung komme. „Man werde das dem Veterinärmt melden und eine Anzeige machen. Meine Frau ist in Tränen ausgebrochen. Ich kenne keinen Menschen, der mehr Tierliebe aufbringt als meine Frau. Ich selbst bin lauter, aber nicht beleidigend geworden. Wir haben den Hund in unser Auto umgeladen, haben die Behandlungskosten von 106 Euro bezahlt und sind nach Hause gefahren. Wir waren völlig von der Rolle“, sagt Zymmek.



„Wir haben einfach nur unseren Job gemacht“



Er will den Vorwurf, sich nicht gut um Ron gekümmert zu haben, nicht gelten lassen: „Das ist doch dummes Zeug. Der Hund sah nicht toll aus, das wissen wir auch. Aber die Tierärztin hätte doch erkennen müssen, dass er keinen Verkehrsunfall hatte. Ron hatte hohen Stress, dabei dürfen die Tagesabläufe nicht schwanken – das kann tödlich sein. Ron war zwar alt und schwach, aber er hat nicht gelitten. Wir können mit unserer Erfahrung sehen, ob ein Tier erlöst werden muss oder nicht.“



Vier Tage später, am Dienstag, 9. Mai, stirbt Ron an Herzversagen. „Aus meiner Sicht gibt es einen Zusammenhang mit dem Stress, den Ron hatte“, sagt Werner Zymmek, der das Veterinäramt und die Tierärztekammer eingeschaltet hat. Sämtliche Schreiben liegen der Redaktion vor – auch Zymmeks Mailverkehr mit dem Tierschutzverein Uelzen, der das Tierheim betreibt.



Dem wirft der Bargdorfer vor, Tasso nicht sofort telefonisch, sondern per E-Mail kontaktiert zu haben. So sei unnötig Zeit verstrichen, in der er selbst habe längst in Uelzen sein können. „2022 hatten wir schon mal diesen Fall, da hat das geklappt. Wofür gibt es Tasso und Tierheime? Es laufen Tausende von Tieren weg, niemand lässt doch mit Vorsatz ein Tor auf“, so Zymmek, der betont, dass das Haustierregister die Freigabe habe, seine Daten sofort herauszugeben. „Sonst macht das doch gar keinen Sinn“, so Zymmek. Der Tierschutzverein bestreitet diese Darstellung.



„Wir haben richtig gehandelt. Die Finderin, die ihn gebracht hat, hat gesagt, dass sie von einem Unfall ausgeht – bei der blutigen Nase durchaus verständlich. Bei einem Unfall ist immer wegen möglicher innerer Verletzungen dringend die tierärztliche Versorgung nötig“, erklärt Biggi Frels, die 2. Vorsitzende des Tierschutzvereins. „Wir haben einfach nur unseren Job gemacht und werden mal wieder mit Dreck beworfen. Das ist nicht fair. Die Zymmeks haben aus unserer Sicht eine ungesunde Tierliebe und haben den Zeitpunkt zum Erlösen von Ron verpasst beziehungsweise ignoriert. Ob die Tierklinik Lüneburg noch involviert war, wissen wir nicht. Die Tierärztin wollte ihn erlösen. Ein Tier darf nicht grundlos am Leben gehalten werden. Ich kann mich mit breiten Schultern vor die Kollegin stellen. Wir würden wieder so handeln“, bekräftigt Biggi Frels.



Werner Zymmek wartet auf Reaktionen von Kreisveterinäramt und Tierärztekammer. Seine Frau und er haben einst ans Tierheim Uelzen gespendet, zwei Hunde und einen Kater von dort bekommen. Das Band dorthin ist zerschnitten – und Ron tot. Das ist für seine Halter tragisch, für ihn aber vielleicht die Erlösung gewesen.