Tibor Skretzka aus Bienenbüttel hat einen Senior vor dem Ersticken bewahrt

Von: Jannis Wiepcke

Teilen

Lebensretter Tibor Skretzka engagiert sich in seiner Freizeit in der Wichmannsburger Feuerwehr. © Wiepcke, Jannis

Mit einer Herzdruckmassage hat Tibor Skretzka einem Rentner das Leben gerettet. Der Bienenbütteler berichtet von einem dramatischen Einsatz.

Tibor Skretzka aus Bienenbüttel kann mit Stolz von sich behaupten, ein echter Held zu sein – auch, wenn er das selbst deutlich bescheidener sieht. „Für mich ist Leben retten eine Selbstverständlichkeit“, sagt der 25-Jährige. Doch ohne sein beherztes Eingreifen wäre ein Senior am vergangenen Sonnabend in einer Gaststätte in Bleckede erstickt.



Die Rettungsengel-Mission des 25-Jährigen begann so, wie solche Geschichten eben häufig beginnen: ganz zufällig. Skretzka erzählt, dass er nur aufgrund eines Besuchs an diesem Tag überhaupt in der Kleinstadt geweilt habe, – genauer gesagt an der Elbe, wo er seinen Hund ausführte und dann einer Vierergruppe Menschen begegnete.



Im Kopf sei ihm aus dem kurzen Gespräch ein Senior im Rollstuhl geblieben: „Ich habe gesehen, dass sich der Mann in einem schlechten Allgemeinzustand befindet. Er konnte sich nicht richtig artikulieren und auch nicht richtig bewegen“, erinnert er sich. Anderthalb Stunden vergingen danach, bis Skretzka auf dem Heimweg ein weiteres Mal auf die Gruppe treffen sollte – dann aber unter deutlich dramatischeren Umständen.



Der Bienenbütteler ging gerade an einem Restaurant im Bleckeder Hafen vorbei, als ihm auffiel, dass dort mehrere Menschen an einem Kaffeetisch aufgebracht hektisch um eine andere Person herumliefen und wild gestikulierten. Schnell habe er beschlossen, zu helfen, denn was er bei genauerem Hinsehen sah, signalisierte ihm, „dass da etwas nicht stimmen konnte“.



Und in der Tat: Der Mann, um den die anderen Personen herumstanden und hilflos auf seinem Rücken herumklopften, war bereits blau angelaufen, als Skretzka seine Hilfe anbot. Der Senior hatte sich an seinem Essen verschluckt und litt an akuter Luftnot. Schnelligkeit war also gefragt. Und hier half Skretzka seine Erste-Hilfe-Ausbildung.



Das sofort angewendete Heimlich-Manöver habe zunächst nicht so viel gebracht wie erhofft, berichtet er. Dabei stellt sich der Helfer hinter das Opfer, umfasst von hinten mit beiden Armen den Oberbauch und versucht dann mit einer ruckartigen Bewegung durch die Druckerhöhung den Fremdkörper aus der Luftröhre zu befördern. „Das Problem war, dass der Mann in seiner Situation leider nicht sehr viel mithelfen konnte.“



Weil der 25-Jährige merkte, dass der Mann immer mehr in seinen Händen absackte, beschloss er dann, eine Herzdruckmassage einzuleiten, während eine Kellnerin in der Zwischenzeit den Rettungsdienst alarmierte.



Die weichen Knie, die ihm der lebensbedrohliche Zustand des Mannes bereitet habe, seien schnell einem konzentrierten Arbeitsmodus gewichen, „als ob ein Schalter bei mir umgelegt wurde“, berichtet der 25-Jährige. „Ab da an hab‘ ich einfach gemacht.“



Durch gleichmäßigen taktvollen Druck mit den Händen auf Höhe des Brustbeins gelang es ihm, nach 14, 15 Versuchen, den Zustand des Seniors zu verbessern. Erst gab es ein leichtes Röcheln, dann verblich auch das Blau in dessen Gesicht und er konnte von Skretzka in die stabile Seitenlage gebracht werden. Kurz darauf eilten auch schon die Sanitäter herbei und fuhren den 84-Jährigen ins Krankenhaus. Das konnte der Mann mittlerweile schon wieder verlassen – dank des Einsatzes des Bienenbüttelers, der seine Heldentat nicht an die große Glocke hängen möchte.

Auch wenn es für ihn selber das erste Mal war, dass er einem Menschen das Leben gerettet habe, so sei sein Handeln doch einfach nur menschlich gewesen, sagt Skretzka. Von klein auf engagiert sich der Bienenbütteler mit „Helfersyndrom“, wie er sagt, in der Feuerwehr, mittlerweile auch als zweiter stellvertretender Ortsbrandmeister in Wichmannsburg.



Wünschen würde er sich, dass noch viel mehr Menschen seinem Beispiel folgen und sich ein Herz fassen. Denn viele Rad- und Motorradfahrer seien bei dem guten Wetter vor Ort gewesen, die meisten hätten die dramatischen Geschehnisse aber weitestgehend ignoriert, berichtet der Bienenbütteler.



Und auch wenn das seiner Vermutung nach vielleicht an fehlenden Erste-Hilfe-Kenntnissen gelegen habe, wolle er das nicht als Ausrede durchgehen lassen: „Was willst du denn noch groß falsch machen, wenn ein Mensch sowieso im Begriff ist zu sterben?“, fragt er.