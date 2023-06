Spritztour mit Papas Auto endet in Bienenbütteler Vorgarten – Jugendliche flüchten

Von: Mike Höpfner

Zwei Jugendliche sind in Bienenbüttel mit dem Pkw eines Vaters verunfallt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mit dem Pkw eines Vaters sind zwei Jugendliche am frühen Dienstagmorgen in der Billungstraße in Bienenbüttel verunfallt.

Bienenbüttel - Der Seat Ibiza war gegen 5.20 Uhr in einer Rechtskurve verunfallt und in einem Vorgarten zum Stehen gekommen.

Die zwei Insassen ergriffen die Flucht, wobei ein 14-Jähriger (Sohn des Fahrzeughalters) kurze Zeit später am Pkw angetroffen werden konnte. Er gab an nicht gefahren zu sein. Ein Test auf Drogen (THC) verlief positiv. Es entstand ein Schaden von gut 1.500 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel unter Tel. (05823) 95400-0 entgegen.