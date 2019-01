In der Silvesternacht: 32-jähriger Lüneburger wegen Totschlags festgenommen

Die Polizei ermittelt noch, ein Leichnam ist zur Gerichtsmedizin unterwegs. Soviel scheint aber schon bekannt: Ein 32-Jähriger soll in der Silvesternacht in Lüneburg einen 25-Jährigen getötet haben.

pm Lüneburg. Nach einer Gewalttat in der Silvesternacht in einer Wohnung in der Lüneburger Innenstadt ermittelt die Polizei gegen einen 32 Jahre alten Lüneburger wegen Totschlags.

Kurz nach Mitternacht war es in einer Wohnung an der Heiligengeiststraße zu einer massiven Gewalteinwirkung an einem 25 Jahre alten Bekannten des 32 Jahre alten Beschuldigten gekommen. Der 25-Jährige, ein deutscher Staatsbürger mit kasachischen Wurzeln, verstarb noch in der Wohnung. Die kurz nach Mitternacht durch den mutmaßlichen Täter und eine Begleitperson alarmierte Polizei nahm den 32-Jährigen vorläufig fest und ermittelt mit Nachdruck.

Noch in der Nacht begann die Spurensicherung. Auch ein Rechtsmediziner aus Hamburg kam an den Tatort. Nach ersten Ermittlungen und Einlassungen des 32-Jährigen hatten sich die beiden Männer in den Abendstunden in einer Bar in Lüneburg kennengelernt. Nach gemeinsamem Alkoholkonsum begaben sich beide Männer in die Wohnung einer Begleitperson des 32-Jährigen, wo es dann zu einer Auseinandersetzung kam. Dabei setzte der 32-Jährige vermutlich ein Messer und wohl ein weiteres Werkzeug ein, so dass das Opfer massive Schnittverletzungen erlitt und nach weiterer Gewalteinwirkung verstarb. Der 32-Jährige verließ die Wohnung und offenbarte sich kurze Zeit später der Begleitperson, so dass diese gemeinsam die Polizei alarmierten.

Bei dem 32-Jährigen stellte die Polizei einen Alkoholwert von mehr als 2,4 Promille fest. Die Ermittlungen zum Tathergang, beziehungsweise zu möglichen Notwehrhandlungen dauern an. Der Leichnam des 25-Jährigen wird vermutlich noch am Montag in der Rechtsmedizin im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf obduziert. Der 32-Jährige wird vermutlich am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt.

